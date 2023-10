Vohančice sází stromy na obnovu krajiny, tisící strom zasadil prezident Pavel

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora

Zdroj | Depositphotos

"Plníme zde několik účelů, jeden je vrátit krajinu do původní podoby, což přitáhne zpátky zvěř a zadrží vodu tam, kde by měla zůstat. Zároveň jsme se tady setkali i za dalším účelem, a to přivést lidi k aktivitě, být spolu a přitom udělat něco užitečného a taky se trochu pobavit," řekl Pavel. Ilustrační foto