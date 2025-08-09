https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vojenske-lesy-a-statky-zrenovovaly-naucnou-stezku-jerab-v-ralsku
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vojenské lesy a statky zrenovovaly Naučnou stezku Jeřáb v Ralsku

9.8.2025 00:44 | RALSKO (ČTK)
Naučná stezka nese jméno podle jeřába popelavého, jednoho z ohrožených živočišných druhů, který nalezl v Ralsku útočiště.
Naučná stezka nese jméno podle jeřába popelavého, jednoho z ohrožených živočišných druhů, který nalezl v Ralsku útočiště.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Thomas Landgren / Flickr.com
Vojenské lesy a statky ČR (VLS) zrenovovaly Naučnou stezku Jeřáb v Ralsku na Českolipsku. Zhruba 3,5 kilometru dlouhou trasu osadily sedmi panely s edukačními a herními prvky. Trasa vede okrajem Hradčanských stěn středně náročným terénem po zpevněných i pískových cestách a lze ji zvládnout i s dětmi předškolního věku. Není ale vhodná pro kočárek, kolo ani odrážedlo, uvedl mluvčí VLS Petr Toman.
 
Naučná stezka nese jméno podle jeřába popelavého, jednoho z ohrožených živočišných druhů, který nalezl v Ralsku útočiště. Začíná přímo u Informačního centra VLS v Hradčanech. "Ačkoli je nyní (infocentrum) kvůli rekonstrukci uzavřeno, je možné využít venkovních prostor, které jsou nově osazeny altánem s posezením, informačními panely a dřevěnými herními prvky," doplnil lesní pedagog mimoňské divize VLS Jan Kobr.

Díky novým informačním panelům se turisté na stezce dozvědí nejen o lesnictví a myslivosti v oblasti Ralska, ale také o těžbě nerostných surovin, vojenské historii, využití dřeva nebo zadržování vody v krajině. "Návštěvníci si mohou vyzkoušet interaktivní aplikaci 'S námi vám zvěř neuteče' a vyfotit se třeba se zubrem či jelenem. Anebo se posadit do jednoho z velkých dřevěných vyřezávaných křesel a stát se tak na chvíli vládcem stezky," uvedl Toman.

Vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních užívala v letech 1968 až 1990 sovětská armáda. Očista prostoru začala v roce 1993 a stát do ní investoval přes 400 milionů korun. V roce 1992 vznikla obec Ralsko. Na ploše 170 kilometrů čtverečních žije dnes 2220 stálých obyvatel. V roce 2007 část prostoru - zhruba 300 hektarů s bývalým letištěm Hradčany, převzal Liberecký kraj. VLS obhospodařují bezmála 26.700 hektarů lesních pozemků, součástí je i obora Židlov.

Území Ralska má navzdory předchozímu působení armády velký turistický potenciál - nedotčenou přírodu s řadou přírodních památek. Oblast má i bohatou historii - centrální část Kuřívody založil Přemysl Otakar II. jako královské město na území bezdězského panství. Osídlení tam však bylo už v mladší době kamenné. V prostoru vznikl Geopark Ralsko, který zahrnuje i katastry Doks a Hamru na Jezeře. Lokalitu si oblíbili i filmaři - v posledních letech tam vznikly například filmy Nabarvené ptáče nebo Na západní frontě klid.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: ZO CSOP Vlasim Wikimedia Commons Vlašimská paraZOO přichystala letní hru přibližující svět obojživelníků Výběh pro vydru ve vlašimské PARAzoo Foto: ZO CSOP Vlasim Wikimedia Commons Vlašimská paraZOO nabízí návštěvníkům balíček se smyslovými pomůckami Monstera Foto: Chris Lee Unsplash Studenti i zaměstnanci zlínské fakulty si mohou adoptovat rostlinu

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Požár v západní Kanadě podle hasičů způsobil pták, který upustil svou kořist

Diskuse: 13

Intersucho: Česko je na přelomu prázdnin bez půdního sucha

Mury v Beskydech a Jeseníkách v září 2024: extrémní srážky spustily desítky proudů bahna a kamenů

Diskuse: 13

Martin Pýcha: Jak velká je závislost českých zemědělců na dotacích a co to pro nás do budoucna znamená?

Diskuse: 127

Matěj Pomahač: Co se děje s počasím? O klimaticky rozmarném létu

Diskuse: 39

Liberec chce postavit na skládce největší fotovoltaickou elektrárnu ve městě

Diskuse: 8

Ochránci přírody vykoupili část pozemků v lokalitě Smolenky u Radějova

Diskuse: 3
 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist