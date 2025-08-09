Vojenské lesy a statky zrenovovaly Naučnou stezku Jeřáb v Ralsku
Díky novým informačním panelům se turisté na stezce dozvědí nejen o lesnictví a myslivosti v oblasti Ralska, ale také o těžbě nerostných surovin, vojenské historii, využití dřeva nebo zadržování vody v krajině. "Návštěvníci si mohou vyzkoušet interaktivní aplikaci 'S námi vám zvěř neuteče' a vyfotit se třeba se zubrem či jelenem. Anebo se posadit do jednoho z velkých dřevěných vyřezávaných křesel a stát se tak na chvíli vládcem stezky," uvedl Toman.
Vojenský prostor Ralsko o rozloze 250 kilometrů čtverečních užívala v letech 1968 až 1990 sovětská armáda. Očista prostoru začala v roce 1993 a stát do ní investoval přes 400 milionů korun. V roce 1992 vznikla obec Ralsko. Na ploše 170 kilometrů čtverečních žije dnes 2220 stálých obyvatel. V roce 2007 část prostoru - zhruba 300 hektarů s bývalým letištěm Hradčany, převzal Liberecký kraj. VLS obhospodařují bezmála 26.700 hektarů lesních pozemků, součástí je i obora Židlov.
Území Ralska má navzdory předchozímu působení armády velký turistický potenciál - nedotčenou přírodu s řadou přírodních památek. Oblast má i bohatou historii - centrální část Kuřívody založil Přemysl Otakar II. jako královské město na území bezdězského panství. Osídlení tam však bylo už v mladší době kamenné. V prostoru vznikl Geopark Ralsko, který zahrnuje i katastry Doks a Hamru na Jezeře. Lokalitu si oblíbili i filmaři - v posledních letech tam vznikly například filmy Nabarvené ptáče nebo Na západní frontě klid.
