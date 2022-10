Von der Leyenová: Evropská komise je otevřená stropu na plyn, ve výrobě elektřiny i obecně

Svatá Prostoto 5.10.2022 15:53

Přeloženo ... jako ty návrhy padly, jen se tak nějak neví, co to udělá s trhem, neví se, kdo nám do toho hodí vidle a v prvé řadě se neví, zda nás s nějakým cenovým stropem nepošlou producenti plynu k šípku ... zejména když ví, že bez toho jejich plynu budeme nahraní.



"Von der Leyenová dnes uvedla, že komise ve snaze "ztlumit" ceny plynu vystupňuje vyjednávání se zeměmi jako jsou Norsko nebo Spojené státy."



... jak když amíky vidím. Max stylem ... nechci slevu zadarmo:-))).



Ještě že tu Uršulu máme.-).

