Vstoupila v platnost dohoda WTO o subvencích v rybolovu
Dokument včera formálně ratifikovaly Brazílie, Keňa, Tonga a Vietnam, což znamená, že získal potřebnou podporu dvou třetin ze 166 členů, uvedl mluvčí WTO. Dohoda byla přitom dojednána v roce 2022. Evropská unie již dohodu ratifikovala.
Dohoda o subvencích v odvětví rybolovu je druhou mnohostrannou dohodou, které WTO dosáhla od svého založení v roce 1995, a první, která je zaměřená na dosažení cíle udržitelného rozvoje životního prostředí. Byla přijata na 12. ministerské konferenci, která se konala v Ženevě 12. až 17. června 2022. Zakazuje vládám poskytovat dotace na nadměrně lovené populace a na rybolov v mezinárodních vodách mimo jejich jurisdikci. Chudší státy budou mít přístup k fondu, který jim pomůže se s dohodou vyrovnat.
"Rybí populace po celém světě budou mít šanci se zotavit, což je v zájmu místních rybářů, kteří jsou závislí na zdravém oceánu," uvedla Megan Jungwiwattanapornová z neziskové organizace Pew Charitable Trusts, která dlouhodobě prosazuje omezení škodlivých subvencí v rybolovu.
Celosvětové dotace na rybolov se podle studie z roku 2019 zveřejněné v časopise Marine Policy odhadují na 35,4 miliardy USD (732,2 miliardy Kč). Mezi pět největších poskytovatelů dotací patří Čína, EU, USA, Jižní Korea a Japonsko. Ne všechny dotace jsou ale považovány za "škodlivé" a spadají do působnosti dohody WTO.
Dohoda, která po více než dvaceti letech vyjednávání dnes vstoupila v platnost, představuje jen první část širší reformy pravidel rybolovu. Její platnost je omezena na čtyři roky a zůstane trvalá pouze v případě, že se členské státy WTO dohodnou na doplnění o komplexnější pravidla, jež mají pokrýt i dosud sporné otázky. Jednání o těchto dalších opatřeních však uvízla na mrtvém bodě, protože Indie a další rozvojové ekonomiky požadují výjimky, které mnoho jiných států pokládá za neproveditelné.
reklama