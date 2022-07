Vstup do Národního parku České Švýcarsku MŽP nezakáže

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Vstup do Národního parku České Švýcarsko ministerstvo životního prostřední plošně nezakáže. Ministryně Anna Hubáčková (KDU-ČSL) to dnes na místě rozsáhlého požáru probrala se starosty. Na tiskové konferenci avizovala lokální uzávěry po uhašení, které budou zřejmě vyhlašovat obce s rozšířenou působností.

Se zástupci obcí jednala i o pomoci s obnovou jejich majetku. Znovu se s nimi sejde 18. srpna. Uvedla, že jednou z příčin požáru může být dřevo neodklizené po kůrovcové kalamitě, nikoli ale hlavní. Na dnes domluvené schůzce uprostřed srpna chce se starosty probrat i budoucnost parku včetně plánu péče a monitorování požárů. Zdůraznila, že do rozhodování chce místní zapojit.

Hubáčková zopakovala, že její úřad přispívá na náklady spojené s hašením, deset milionů korun má připraveno na likvidaci odpadů a sto milionů korun na další výdaje. Seznam zničeného majetku zatím ale neexistuje. Uvedla, že ministerstvo je připraveno finančně přispět na obnovu obecního majetku, uvidí se, zda vyčleněná suma bude stačit.

Starostové se na částečném uzavření parku po dokončení hasebních prací shodli, řekl novinářům starosta Krásné Lípy Jan Kolář (Sdružení 2018). Starostové nechtěli, aby se uzavřelo celé území parku kvůli dopadu takového rozhodnutí do cestovního ruchu. "Bohužel od podnikatelů a místních občanů máme informace, že lidé ruší pobyty, ptají se, zda mají přijíždět," uvedl Kolář. Starostové uvítali přípravu preventivních opatření proti vzniku požárů, po nich podle Koláře volali několik let. Je to mezi jinými sečení luk, vytvoření bezpečnostního terénního pásu či vytipovávání a kácení suchých stromů, které jsou v blízkosti objektů a mohly by na ně v případě požáru spadnout.

Oheň se od neděle rozšířil na plochu zhruba 1200 hektarů, je to největší požár, jaký kdy vznikl na území České republiky v novodobé historii. Požár se šířil kořenovým systém i korunovým rychle podle hasičů vlivem větru.

Z ohrožených vesnic muselo odejít kolem 500 lidí, mezi kterými byla řada turistů. Požár likviduje dnes 450 hasičů, vrtulníky, letadla a pomáhá i další technika.

