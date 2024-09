Výborný: Při plánování lovu zvěře se Česko rozdělí na 48 oblastí

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Při plánování lovu zvěře se Česko rozdělí na 48 oblastí, ve kterých se určí poškození lesa a stanoví, kolik zvířat musí myslivci ulovit, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Uvedl, že se zohlední i mimořádné události, jako je například výskyt vlčí smečky v honitbě. Ústav pro hospodářskou úpravu lesů, který bude stanovovat oblasti a počty úlovků, připustil, že by oblastí mělo být více."Jsme limitování daty o poškození, která sbíráme v rámci Národní inventarizace lesů. Neumožňují vytvořit více oblastí než rámcově desítky," řekl ředitel ústavu Jaroslav Kubišta. Výborný připustil, že některá opatření se v připravované novele mysliveckého zákona mohou ještě změnit. Počty ulovené zvěře podle něj nebudou určovat úředníci, čehož se vlastníci lesů, zemědělské půdy a vodních ploch obávají

Výborný uvedl, že ministerstvo ve vyhlášce zohlední situace, kdy nebude nutné plán lovu dodržovat a také mimořádné události. "Aby nedošlo k situacím, že bude v honitbě stanoven plán lovu, který nebude realizovatelný, protože tam je například vlčí smečka," řekl. Pokud bude podle Výborného některý z hospodářů nebo myslivců evidovat škody po zvěři do tří procent, plán lovu se stanoví velmi mírně, aby byl splnitelný. Ve vyhlášce ministerstvo pracuje i s variantou pro polní honitby.

Zástupce mysliveckých spolků Tomáš Pilík už dříve upozornil, že aby bylo možné plány lovu spolehlivě stanovit, museli by úředníci navštívit každou honitbu zvlášť. Myslivecké honitby v minulé sezoně dosahovaly plochy přes 6,8 milionu hektarů, celkem jich bylo 5765. Ministr zároveň odmítl obavy některých myslivců, že v souvislosti s novelou zaniknou myslivecké spolky a ubyde počet aktivních myslivců. Toho se kvůli přísným pokutám obává například Českomoravská myslivecká jednota. "Kdo bude hospodařit odpovědně, nemusí se sankcí bát, zároveň musí být dostatečně motivační," uvedl ministr.

Myslivcům také vadí zmenšení minimální výměry z 500 na 250 hektarů, se kterým novela počítá. Podle myslivců by mohlo vzniknout až 1600 honiteb, začnou spory o uznávání honiteb a zatíží to státní správu. "Máme spočítáno, že na majetku Lesů ČR může vzniknout 336 nových honiteb, reálně vznikne deset až 12," doplnil Výborný.

Za zásadní připomínku považují myslivci také umožnění lovu zemědělcům, což podle nich způsobí neodborné zásahy do populace zvěře a může to vést i ke zvýšení počtu zvěře v lesích. Výborný ale namítá, že pokud zákon desítky let nefungoval, je potřeba ho změnit. Chystaná opatření podle něj povedou k posílení práv vlastníků. "Vlastník s 300 souvislými hektary bude moct vytvořit vlastní honitbu, mít vlastního mysliveckého hospodáře a sám dělat kroky, aby ochránil svůj majetek," řekl Výborný.

Za novelu se staví sedm neziskových organizací, které spustily iniciativu k podpoře zákona. Současný systém myslivosti považují na neúnosný a neudržitelný, na nutnost změny upozorňuje také Česká asociace pojišťoven, podle které za posledních deset let dvojnásobně vzrostl počet dopravních nehod způsobených srážkou se zvěří. Podporu návrhu vyjádřila také Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity.

Petici myslivecké jednoty vyzývající vládu k neschválení novely mysliveckého zákona podepsalo k 10. září zhruba 50.000 myslivců a ke kritice se přidala také Agrární komora.

reklama