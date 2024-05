Výborný: Přísnější ochrana půdy pomůže navrátit do krajiny aleje a remízky

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Přísnější ochrana nejlepší zemědělské půdy, kterou tento týden schválili poslanci, pomůže do krajiny navrátit původní krajinné prvky, jako jsou stromořadí, remízky nebo mokřady. Více je také zajištěno zachování půdy dalším generacím, řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Agrovoltaiky, které budou moci pěstitelé stavět například v ovocných sadech, pak mohou podle ministra snížit škody na úrodě způsobené mrazem. Výborný nicméně připustil, že by novela mohla být v některých parametrech ambicióznější.

"Do budoucna výrazným způsobem stoupne ochrana té nejkvalitnější půdy, kterou v České republice máme. To je ta klíčová zpráva," řekl Výborný. "Zároveň nebudeme bránit dalšímu rozvoji například významné dopravní infrastruktury. Nechceme ale logistická centra a obchody," doplnil. Ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL) uvedl, že novela přispívá k tomu, aby půda sloužila základním účelům, jako je pěstování potravin, ukládání uhlíku a pasteveckému či dalšímu hospodářství.

Výborný zdůraznil, že agrovoltaiky neznamenají budování fotovoltaických panelů na zemědělské půdě. "My jsme schválili definici agrovoltaiky, kterou bude možné realizovat v sadech, na chmelnicích, případně na vinohradech," uvedl.

Do budoucna je Výborný otevřen debatě o tom, aby bylo možné agrovoltaiku postavit také na půdě, kde se pěstuje například zelenina. "Není to ale (agrovoltaika) znehodnocení půdy," doplnil. Zařízení na získávání solární energie by se na zemědělské půdě podle novely směla stavět jen jako agrovoltaická, tedy taková, pod nimiž se běžně hospodaří.

Novela má podle Hladíka rovněž motivovat investory k tomu, aby stavěli na méně hodnotné půdě nebo brownfieldech. "V Česku máme navíc nejvíce hal na počet obyvatel ve střední Evropě. Pro srovnání máme 1100 metrů čtverečních hal na 1000 obyvatel, druhé Polsko má 757 a třetí Slovensko pouze 630. Na druhou stranu tu leží ladem přes 13.000 hektarů brownfieldů," citovalo Hladíka v tiskové zprávě ministerstvo životního prostředí.

Na nejkvalitnější zemědělské půdě by podle vládní novely nesměly do budoucna vznikat velká nákupní a logistická centra s rozlohou nad jeden hektar ani standardní fotovoltaické elektrárny. Výjimku bude mít například výstavba strategicky významné infrastruktury a projektů bezprostředně navazujících na veřejnou dopravní infrastrukturu, jako jsou čerpací stanice pohonných hmot a překladiště u železnic.

Vládní novela čelila ve Sněmovně kvůli rozsahu ochrany nejkvalitnější zemědělské půdy kritice části koaličních poslanců kvůli obavám o další ekonomický rozvoj Česka. Ve hře byly ještě razantnější zmírnění, Sněmovna už o nich nehlasovala.

