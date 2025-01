Výborný: Stavba přehrady v Nových Heřminovech má začít nejpozději v říjnu 2027

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Stavba přehrady v Nových Heřminovech na Bruntálsku má začít nejpozději v říjnu 2027. Stavební práce by měly vyjít zhruba na devět miliard korun, suma nezahrnuje peníze na výkup pozemků. Novinářům to dnes řekl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Vydání stavebního povolení ministr očekává v polovině roku 2026, pak by měl následovat mezinárodní tendr na firmu, která přehradu postaví.Samotná stavba vodní nádrže by měla podle ministra stát 4,7 miliardy korun, úpravy pod nádrží si vyžádají 1,7 miliardy Kč. Zhruba 2,6 miliardy korun by měl podle předpokladů stát zaplatit za přeložku silnice první třídy, jejíž nynější trasu plánovaná přehrada částečně zaplaví. Stavbu přeložky bude mít na starost Ředitelství silnic a dálnic, měla by začít na počátku roku 2027. Podle Výborného je termín v souladu se stavbou vodního díla.

Místostarosta Nových Heřminov Tomáš Foros (Občané pro rozvoj obce) ČTK řekl, že současné vedení obce proti přehradě nevystupuje. "Budeme spolupracovat," řekl. Dodal, že v únoru či březnu se bude konat referendum, ve kterém se obyvatelé znovu k přehradě vyjádří. Poslední se konalo v roce 2008 a výsledek vedení obce zavazuje, aby proti projektu bojovalo.

Celkové náklady na vodní dílo dosáhnou zhruba devíti miliard korun, z toho téměř 1,4 miliardy se již byla proinvestovalo na měřící stanice či poldry, řekl Výborný.

Před zahájením stavby je podle Výborného v nejbližších týdnech potřeba převést pozemky pěti státních organizací, což ministr označil za formalitu, protože se jedná o bezúplatný převod. "Co formalitou už není je dokončení majetkového vypořádání s 18 fyzickými osobami a obcí Nové Heřminovy," řekl Výborný.

Ministerstvo plánuje majitele pozemků oslovit s kupní smlouvou na přelomu letošního ledna a února, a to na základě aktualizované oceňovací vyhlášky a znaleckého posudku. "Pokud bychom se nedokázali dohodnout, přistoupíme k vyvlastnění za náhradu," dodal Výborný. Občané podle něj dostanou na rozhodnutí měsíc, vyvlastnění by trvalo zhruba rok.

Současně s vypořádáním pozemků bude ministerstvo ve spolupráci se státním podnikem Povodí Odry připravovat stavební řízení. Povodí Odry během prvního pololetí roku 2025 aktualizuje dokumentaci připravenou pro stavební řízení, Výborný počítá s tím, že stavební řízení bude trvat zhruba rok.

Po získání stavebního povolení, což by podle Výborného mělo být v polovině roku 2026, se uskuteční výběrové řízení v podobě otevřeného mezinárodního tendru. "Pracovně počítáme s říjnem roku 2027, kdy by mohlo být předáno staveniště a zahájena stavba," řekl Výborný.

Ministr pro přípravu výstavby přehrady jmenoval koordinátora Davida Čermáka, který je poradcem Výborného i ministra dopravy. Podle Výborného bude spolupracovat s dotčenými organizacemi státu a zaštítí koordinační a komunikační funkci při stavbě vodního díla. Ministerstvo zároveň v průběhu ledna podepíše memorandum s městem Krnov a Povodím Odry, které bude řešit protipovodňová opatření ve městě Krnově.

Výborný dříve řekl, že kdyby už přehrada fungovala, ochránila by Krnov a Opavu před loňskou povodní a škody by tam byly výrazně menší. Se stavbou nesouhlasili představitelé obce Nové Heřminovy, zásadně proti vystupovaly zejména organizace Děti Země a Hnutí Duha Jeseníky, po oznámení územního rozhodnutí ale hnutí uvedlo, že nebude do procesu povolování přehrady zasahovat správní žalobou ani dalšími právními kroky. Hnutí Duha nicméně plánuje podávat připomínky ve stavebním řízení, pokud to uzná za nutné.

