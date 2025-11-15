Vybraných druhů lesní zvěře ve Zlínském kraji meziročně o 0,9 procenta ubylo
"Při srovnání jarních kmenových stavů za poslední desetileté období vykázaly rostoucí trend daňčí zvěř, kachny divoké, zvěř černá i jelení a mírně také zajíci, zatímco u bažantů, srnčí a mufloní zvěře se projevil pokles," uvedli statistici. Nejvíce, přibližně o třetinu, se rozrostla daňčí zvěř, nejvýrazněji, a to o 15 procent, se snížily počty bažantů.
Od začátku loňského dubna do konce letošního března myslivci v kraji odstřelili pátý nejnižší počet vybraných druhů zvěře za posledních deset let. Šlo o 38.200 kusů. Meziročně to byl pokles o 8100 kusů, tedy 17,5 procenta. "Meziroční pokles se projevil u všech vybraných druhů zvěře kromě srnčí," uvedl ČSÚ.
Odstřel divočáků meziročně klesl o 51 procent, zajíců o 14,1 procenta, jelenů o 3,2 procenta, muflonů o 2,8 procenta a daňků o 2,3 procenta. V případě pernaté zvěře činil pokles u bažantů 5,6 procenta a u kachen divokých 2,1 procenta. Odstřel srnců vzrostl meziročně o 2,8 procenta na rekordní počet 6673 kusů.
Na množství odstřelů v České republice se Zlínský kraj podílel nejvýznamněji počtem daňčí zvěře, a to osmi procenty. Opakem byly kachny divoké s hodnotou jedno procento. S počtem 38 200 kusů odstřelené zvěře se kraj nacházel na čtvrtém nejnižším místě v republikovém pořadí. Nejnižší příčka náležela Karlovarskému kraji s 16 900 kusy, první pozici zaujal Jihočeský kraj se 185 200 kusy.
Kmenový stav zvěře vykázaný k 31. březnu letošního roku mysliveckými hospodáři ve Zlínském kraji představoval 4,9 procenta celkového republikového počtu a třetí nejnižší krajskou úroveň. Na honební ploše kraje se v celostátním srovnání vyskytovalo šest procent daňčí a 5,5 procenta srnčí zvěře. Následovali zajíci, bažanti, mufloni, jeleni a divočáci. Nejmenší podíl, 3,4 procenta, tvořily kachny divoké.
