https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vychodocesti-hasici-nacvicuji-boj-s-lesnimi-pozary-v-kralovehradeckych-lesich
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Východočeští hasiči nacvičují boj s lesními požáry v královéhradeckých lesích

11.5.2026 10:52 | HRADEC KRÁLOVÉ (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Foto | rostislavkral / Depositphotos
Hasiči z východních Čech nacvičují v královéhradeckých městských lesích zásahy u lesních požárů. Výcvik hasičů z Královéhradeckého a Pardubického kraje se koná v okolí písníku Marokánka každou středu v dubnu, květnu a v říjnu. Celkem by se ho mělo zúčastnit asi 250 hasičů z obou krajů, informovali ČTK jejich zástupci. Lesní požáry jsou kvůli suchu stále častější a nezřídka vyžadují koordinované nasazení většího množství sil z více krajů.
 
"Společný specializovaný výcvik je zaměřený na zásahy u požárů v přírodním prostředí. Cílem je zdokonalení praktických dovedností, sjednocení taktických postupů při zásazích a seznámení s novými metodami a pokročilejším vybavením," uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru (HZS) Pardubického kraje Lucie Pipiš.

Jedním z hlavních úkolů při celodenním výcviku je vyhledání a vytvoření zdroje vody na hašení, nácvik čerpání vody do přenosných zásobník nebo obsluha vysokotlakých čerpadel. Hasiči cvičí také vytvoření systému pro dálkovou dopravu vody nebo zapojení menších mobilních vozidel, jako jsou třeba čtyřkolky, které jsou zásadní pro hašení požárů v nepřístupném terénu, kam se těžká technika nedostane.

"Hasiči si také prakticky ověřují chování požáru v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách, zejména směru a síle větru a sklonu svahu, které mají zásadní vliv na chování požáru v terénu," uvedla Pipiš.

Společný výcvik je výsledkem spolupráce hasičských sborů Královéhradeckého a Pardubického kraje, která začala začátkem loňského roku. Lektoři z obou regionů se zúčastnili společných cvičení. Na základě získaných zkušeností se hasičské jednotky dovybavily pro zdolávání požárů v přírodě.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Lipenská přehrada Foto: pxhere Vodní nádrže na území ČR jsou většinou plné ze 70 až 100 procent, uvedlo ministrstvo zemědělství Poškozené plodiny na poli Foto: Depositphotos Agrárníci: Sucho způsobí nižší výnosy, ohrožená je i kvalita některých plodin Horní Malá Úpa Foto: Václav Zavřel Wikimeda Commons Správci KRNAP varují před požáry, lidé by měli hlásit každý zárodek ohně

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist