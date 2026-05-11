Východočeští hasiči nacvičují boj s lesními požáry v královéhradeckých lesích
Jedním z hlavních úkolů při celodenním výcviku je vyhledání a vytvoření zdroje vody na hašení, nácvik čerpání vody do přenosných zásobník nebo obsluha vysokotlakých čerpadel. Hasiči cvičí také vytvoření systému pro dálkovou dopravu vody nebo zapojení menších mobilních vozidel, jako jsou třeba čtyřkolky, které jsou zásadní pro hašení požárů v nepřístupném terénu, kam se těžká technika nedostane.
"Hasiči si také prakticky ověřují chování požáru v závislosti na aktuálních povětrnostních podmínkách, zejména směru a síle větru a sklonu svahu, které mají zásadní vliv na chování požáru v terénu," uvedla Pipiš.
Společný výcvik je výsledkem spolupráce hasičských sborů Královéhradeckého a Pardubického kraje, která začala začátkem loňského roku. Lektoři z obou regionů se zúčastnili společných cvičení. Na základě získaných zkušeností se hasičské jednotky dovybavily pro zdolávání požárů v přírodě.
reklama