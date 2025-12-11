https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vyrobce-obaloveho-skla-vetropack-klimaticke-cile-eu-podporuje-nejsou-prekvapenim
Výrobce obalového skla Vetropack klimatické cíle EU podporuje,nejsou překvapením

11.12.2025 09:21 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | kino-eye / Flickr.com
Kyjovský výrobce obalového skla Vetropack Moravia Glass dlouhodobě podporuje evropské klimatické cíle a směřování k udržitelné výrobě. Celá skupina se sídlem ve Švýcarsku se přihlásila ke standardům cirkulárního hospodářství a nově oznámený cíl snížit do roku 2040 emise proti roku 1990 o 90 procent nepovažuje za překvapení. Na druhou stranu výrobce předpokládá, že vzniknou taková pravidla, která nepovedou k likvidaci energeticky náročných odvětví v Česku či v Evropě v soutěži s mimoevropskou konkurencí, řekla ČTK mluvčí Regina Bělohoubková.
 
Oznámený cíl na snížení emisí je podle firmy očekávaným směrem evropské klimatické politiky. "Pro sklářský průmysl to znamená, že bude pokračovat v rozjetých a připravovaných projektech a budeme urychlovat technologické inovace směrem k nízkoemisní výrobě," řekla Bělohoubková. V kyjovské sklárně se využívá pro tavení a výrobu skla zemní plyn. Klimatické cíle jsou podle ní pro sklářský průmysl náročné, nicméně otevírají prostor pro inovace. "Krátkodobě může klimatická politika EU náklady výrobců zvyšovat, ale tlak na udržitelnost se zvyšuje globálně, a věříme, že evropské firmy, které do nízkoemisních technologií investují dřív, mohou být v budoucnu ve výhodě," řekla Bělohoubková.

Zároveň zdůraznila, že obalové sklo je tím materiálem, který odpovídá potřebám udržitelnosti. "Dá se recyklovat opakovaně a stoprocentně. Vysoký podíl střepů, tedy skleněného odpadu ve výrobě, je jedním z několika směrů k postupnému snižování emisí," řekla Bělohoubková. V Kyjově tvoří podíl střepů při výrobě nového skla 65 až 80 procent podle barvy.

Kyjovská sklárna patří k největším ve střední Evropě a v posledních letech tržby přesahují tři miliardy korun, zaměstnává téměř 500 lidí a v roce 2024 činily tržby z exportu zhruba 70 procent.

Pražská EVVOluce

