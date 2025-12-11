Výrobce obalového skla Vetropack klimatické cíle EU podporuje,nejsou překvapením
11.12.2025 09:21 (ČTK)
Ilustrační foto
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | kino-eye / Flickr.com
Zároveň zdůraznila, že obalové sklo je tím materiálem, který odpovídá potřebám udržitelnosti. "Dá se recyklovat opakovaně a stoprocentně. Vysoký podíl střepů, tedy skleněného odpadu ve výrobě, je jedním z několika směrů k postupnému snižování emisí," řekla Bělohoubková. V Kyjově tvoří podíl střepů při výrobě nového skla 65 až 80 procent podle barvy.
Kyjovská sklárna patří k největším ve střední Evropě a v posledních letech tržby přesahují tři miliardy korun, zaměstnává téměř 500 lidí a v roce 2024 činily tržby z exportu zhruba 70 procent.
reklama
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Online diskuse
Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk