Výrobci elektromobilů naléhají na Brusel, aby se držel cíle nulových emisí
"Současné snahy oslabit vaše cíle nás hluboce znepokojují," uvádí se v dopise s odkazem na intenzivní lobbistické úsilí ze strany širšího automobilového průmyslu.
Před zveřejněním unijního balíku opatření se zintenzivňuje lobbování. Proti zákazu prodeje nových aut se spalovacím motorem od roku 2035 se staví několik evropských zemí včetně například Německa, Itálie nebo České republiky. Výhrady proti úplnému zákazu má rovněž Evropské sdružení výrobců automobilů (ACEA).
Signatáři v dopise šéfce unijní exekutivy dodávají, že pokud by se znovu otevřely dveře přechodným technologiím, jako jsou plug-in hybridy a CO2 neutrální paliva, vytvořilo by to nejistotu a zpomalilo přechod na elektromobily. A to i přesto, že čínští výrobci elektromobilů dál snižují náklady. "Každé zpoždění v Evropě jen prohlubuje propast s Čínou,“ tvrdí signatáři.
Soubor opatření, který se komise chystá příští týden zveřejnit, se stal předmětem intenzivního lobbování. Před konečnou verzí a jejím zveřejněním zaplavily Brusel dopisy od zástupců automobilového odvětví, stejně jako od nejrůznějších aktivistů.
Komise měla soubor podpůrných opatření pro automobilky představit už tento týden, v pondělí ale uvedla, že tak učiní až o týden později. Automobilky si stěžují, že prodej elektromobilů vázne a že se dál potýkají s levnější konkurencí z Číny. Při přechodu na elektromobilitu proto chtějí větší flexibilitu.
Unijní politiku zákazu aut se spalovacím motorem obzvláště pozorně sledují automobilky i vlády, včetně těch v Německu a v Itálii. Chtějí, aby EU povolila pokračující prodej plug-in hybridů a také aut se spalovacími motory na tzv. CO2 neutrální paliva. Ta se vyrábějí i z odpadu rostlinného původu.
