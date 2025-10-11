Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop
11.10.2025 17:52 | VYSOKÉ MÝTO (ČTK)
Odborná firma odbahní 6160 metrů krychlových, což je 1,1 až 1,4 metru nánosu. Po odtěžení sedimentů stroje vyrovnají dno, hloubka rybníku vzroste na 1,8 metru.
Spolu s odbahněním je v plánu rekonstrukce hráze, která původně oddělovala rybníky Malý a Velký chobot. "Z hráze zbyly fragmenty. Velký chobot patří Rybářství Litomyšl, které v něm chová ryby, ty teď proplouvají volně mezi rybníky. Po odbahnění v Malém chobotu ryby chovat nebudeme," řekl starosta.
Po obnově bude rybník přírodním biotopem, což je podmínkou dotace. Rybník se nachází pět kilometrů východně od města. Město dostalo dotaci 9,4 milionu korun, celkové náklady budou 17 milionů korun. Radnice očekává, že ve výběrovém řízením by mohla investice zlevnit.
