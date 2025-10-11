https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysoke-myto-obnovi-rybnik-maly-chobot-vznikne-v-nem-opet-prirodni-biotop
Vysoké Mýto obnoví rybník Malý chobot, vznikne v něm opět přírodní biotop

11.10.2025 17:52 | VYSOKÉ MÝTO (ČTK)
Město Vysoké Mýto na Orlickoústecku plánuje odbahnění rybníku Malý chobot. Za desítky let je zanesený bahnem, má rozbitou a nefunkční hráz. Radnice z něj znovu udělá přírodní biotop, ryby v něm chovat nebude, řekl starosta František Jiraský (Nestraníci).
 
"Rybník se zanáší bahnem, je menší a menší. Nikdo ho dlouho neodbahňoval. Z přítoku do rybníka proudí ornice z okolních polí. Plocha rybníka se zmenšila možná na třetinu," řekl Jiraský.

Odborná firma odbahní 6160 metrů krychlových, což je 1,1 až 1,4 metru nánosu. Po odtěžení sedimentů stroje vyrovnají dno, hloubka rybníku vzroste na 1,8 metru.

Spolu s odbahněním je v plánu rekonstrukce hráze, která původně oddělovala rybníky Malý a Velký chobot. "Z hráze zbyly fragmenty. Velký chobot patří Rybářství Litomyšl, které v něm chová ryby, ty teď proplouvají volně mezi rybníky. Po odbahnění v Malém chobotu ryby chovat nebudeme," řekl starosta.

Po obnově bude rybník přírodním biotopem, což je podmínkou dotace. Rybník se nachází pět kilometrů východně od města. Město dostalo dotaci 9,4 milionu korun, celkové náklady budou 17 milionů korun. Radnice očekává, že ve výběrovém řízením by mohla investice zlevnit.

Tráva rostoucí na písku Foto: Depositphotos Tábor upravuje prostory bývalé pískovny, vznikne zalesněný prostor s tůňkami Vodní nádrž Foto: Depositphotos Náklady na odkanalizování obcí kvůli nádrži Vlachovice zaplatí z 90 procent stát Vodní dílo a elektrárna Orlík Foto: ČEZ Stavba přelivu na Orlíku si vyžádá dvouleté uzavření silnice na hrázi přehrady

