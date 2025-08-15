Vysoké teploty vody mohou v následujících dnech způsobit úhyn ryb v řekách
"Velmi dobrá spolupráce je s Městskou policií Břeclav, která již od včerejšího odpoledne instalovala a zprovoznila obě zařízení, které doplňují kyslík do toku Dyje. Díky těmto opatřením se již několikrát podařilo odvrátit hrozící havárie s úhyny ryb, naposledy před 14 dny," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.
Státní podnik v reakci na poslední úhyn ryb přistoupilo ke zvýšení četnosti monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny až na týdenní frekvenci. Rozložení biomasy v nádrži monitoruje Povodí Moravy nově i pomocí dronu. Množství biomasy v některých částech nádrže je podle vodohospodářů vysoké.
"Vzhledem ke zmíněným podmínkám nelze vyloučit výrazné zhoršení situace v nočních hodinách, kdy biomasa spotřebovává kyslík. O této nepříznivé prognóze Povodí Moravy informovalo Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad, město Břeclav a další instituce," uvedla mluvčí.
Za horkých dnů není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Naposledy ve čtvrtek měli hasiči hlášený úhyn ryb v nádrži Výrovice na Znojemsku, tři hodiny tam provzdušňovali vodu. Není jasné, kolik ryb uhynulo, zřejmě ale měly málo kyslíku. Například v první třetině července vyráželi hasiči provzdušňovat vodu do Rajhradu na Brněnsku k Vojkovickému náhonu, kde měli také hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.
