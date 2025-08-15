https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vysoke-teploty-vody-mohou-v-nasledujicich-dnech-zpusobit-uhyn-ryb-v-rekach
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Vysoké teploty vody mohou v následujících dnech způsobit úhyn ryb v řekách

15.8.2025 17:35 (ČTK)
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Vysoké teploty vody a výskyt značného množství biomasy mohou v následujících dnech způsobit úhyn ryb v řekách, upozorňuje Povodí Moravy. Státní podnik tak kvůli hrozbě takzvaných kritických stavů rozšířil monitoring kvality vod, zvýšil četnosti odběrů a sledování stavu biomasy na rizikových místech, informovala mluvčí povodí Jana Kučerová. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo kvůli nedostatku kyslíku asi 30 tun ryb.
 
Úhyn ryb podle mluvčí nelze vyloučit právě na Dyji, především pod soustavou nádrží Nové Mlýny. Povodí proto ve spolupráci s Břeclaví prokysličuje vodu v nejvíce ohrožených místech, tedy v nadjezí jezu Bulhary a v nadjezí jezu Břeclav.

"Velmi dobrá spolupráce je s Městskou policií Břeclav, která již od včerejšího odpoledne instalovala a zprovoznila obě zařízení, které doplňují kyslík do toku Dyje. Díky těmto opatřením se již několikrát podařilo odvrátit hrozící havárie s úhyny ryb, naposledy před 14 dny," uvedl generální ředitel Povodí Moravy David Fína.

Státní podnik v reakci na poslední úhyn ryb přistoupilo ke zvýšení četnosti monitoringu kvality vod v Dyji a nádrži vodního díla Nové Mlýny až na týdenní frekvenci. Rozložení biomasy v nádrži monitoruje Povodí Moravy nově i pomocí dronu. Množství biomasy v některých částech nádrže je podle vodohospodářů vysoké.

"Vzhledem ke zmíněným podmínkám nelze vyloučit výrazné zhoršení situace v nočních hodinách, kdy biomasa spotřebovává kyslík. O této nepříznivé prognóze Povodí Moravy informovalo Moravský rybářský svaz, vodoprávní úřad, město Břeclav a další instituce," uvedla mluvčí.

Za horkých dnů není úhyn ryb kvůli nedostatku kyslíku neobvyklý. Naposledy ve čtvrtek měli hasiči hlášený úhyn ryb v nádrži Výrovice na Znojemsku, tři hodiny tam provzdušňovali vodu. Není jasné, kolik ryb uhynulo, zřejmě ale měly málo kyslíku. Například v první třetině července vyráželi hasiči provzdušňovat vodu do Rajhradu na Brněnsku k Vojkovickému náhonu, kde měli také hlášený úhyn ryb. Provzdušnění pomohlo, některé ryby se začaly otáčet zpět břichem dolů. V Dyji pod nádrží Nové Mlýny na konci června uhynulo asi 30 tun ryb. Důvodem byl prudký pokles koncentrace kyslíku v horkém počasí.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Foto: Marek Nowocień Wikipedia Hasiči ve vodní nádrži Výrovice provzdušňují vodu, měli hlášený úhyn ryb Nové mlýny při západu slunce Foto: Daniel Baránek Wikimedia Commons Rybáři kvůli kvalitě vody v Dyji požadují odstavování vodní elektrárny v létě Sinicový květ v řece Dyji pod vodním dílem Nové Mlýny. Foto: Povodí Moravy Ryby v Dyji podle odborníka z Mendelovy univerzity nešlo zachránit

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Nejčtenější články

Hana Müllerová: Klimatické právo prodělalo interpretační šok aneb Pohled do nitra Poradního stanoviska Mezinárodního soudního dvora o klimatických povinnostech států

Diskuse: 68

Filip Jetmar a Jiří Mach: Pardubický kraj má problémy se zajištěním ochrany přírodní rezervace Maštale, tak ji raději zruší

Diskuse: 13

Rekordní sezóna u dudků chocholatých. Letos se v dudnících na jižní Moravě vylíhlo 36 mláďat

Český svaz ochránců přírody: Otevřený dopis k přeložce silnice I/35 přes Český ráj

Diskuse: 30

V milovické rezervaci vzniká regionální osevní směs. Pomůže s obnovou dalších míst ve středních Čechách

Diskuse: 1

V Safari Parku Dvůr Králové nad Labem se narodilo mládě vzácné zebry bezhřívé

Diskuse: 2

V Irsku vyrábějí elektřinu obří draci

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist