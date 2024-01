Výstava Infotherma v Ostravě ukáže bateriová úložiště, kotle i tepelná čerpadla

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Moderní bateriová úložiště a systémy chytrých domácností, fotovoltaické systémy, kotle či tepelná čerpadla představí výstava Infotherma, která se příští týden uskuteční v Ostravě. Na největší tuzemské specializované výstavě, která se zaměřuje na vytápění, úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů, se bude prezentovat 303 vystavovatelů z Česka i ze zahraničí, řekl ředitel výstavy Petr Kalenda.

Kapacita výstaviště je podle něj zcela zaplněna. "Zájemce jsme bohužel museli už několik týdnů před konáním výstavy odmítat. Na jednom místě v rámci České republiky bude k vidění například největší koncentrace výrobců či prodejců kotlů a tepelných čerpadel," uvedl Kalenda.

Třeba jen fotovoltaické systémy na výstavě představí téměř 40 firem. "Představíme mnoho druhů izolací, ať už foukaných, lněných, jutových či konopných, i jednu revoluční nástřikovou skýtající nepřeberné možnosti použití. Všechny formy zateplení, termoizolační dveře i okna, speciální fólie, tak, aby nejen dům po babičce splňoval opravdu ty nejpřísnější limity proti únikům tepla a tepelný komfort," popsal ředitel.

K vidění budou také nejmodernější systémy rekuperací a řízeného větrání, designové radiátory i sálavé panely či patentované systémy pro vysoušení a sanaci zdiva. "Budeme mít hned dvě poprvé, a to v rámci tuzemských výstav první ucelené představení komunitní energetiky a zároveň první univerzitní kampus šesti fakult VŠB-Technické univerzity Ostrava," uvedl Kalenda.

Pro návštěvníky bude připraveno bezplatné poradenství. Letos poprvé budou na Infothermě VIP zóna pro obchodní či přátelská setkání a odpočinková zóna pro návštěvníky. "Doprovodný program bude probíhat ve formě živého vysílání z diskusní arény EstavTV po celou dobu výstavy," uvedl ředitel.

Infotherma bude otevřena od pondělí 22. do středy 24. ledna denně od 09:00 do 18:00 a ve čtvrtek 25. ledna od 09:00 do 16:00. Plné vstupné stojí 150 korun, zlevněné 50, zájemci si ale po registraci mohou stáhnout volnou vstupenku. Odborné školy po domluvě s pořadateli mají vstup zdarma.

