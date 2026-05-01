Výstava Otava strakonická přiblížuje život na řece od pravěku do současnosti

1.5.2026 12:54 | STRAKONICE (ČTK)
Fenoménem řeky je mlž perlorodka říční.
Licence | Některá práva vyhrazena
Foto | Joel Berglund / Wikimedia Commons
Výstava Otava strakonická přiblíží návštěvníkům Muzea středního Pootaví život na této zlatonosné řece od pravěku do současnosti. Ve výstavních prostorách strakonického hradu lidé uvidí archeologické nálezy, historické mapy i doklady o proměně krajiny. Výstava bude otevřená do 12. července, informovalo muzeum.
 
"Otava nebyla jen přirozenou součástí krajiny, ale klíčovým faktorem, který ovlivňoval osídlení i hospodářský vývoj regionu už od pravěku," uvedl archeolog muzea Vlastimil Král. Řeka byla po staletí zdrojem obživy, bohatství i inspirace. Návštěvníci se vydají po jejím toku prostřednictvím stylizované instalace.

Velkou část expozice tvoří archeologické nálezy dokládající osídlení v okolí řeky od pravěku do středověku, včetně významných objevů posledních let. Výstava představí také život raně středověké vesnice Častavín a jeden z největších pokladů z doby bronzové nalezených na Strakonicku.

Zlato z Otavy rýžovali už Keltové, jehož těžba vrcholila ve středověku. "Výskyt zlata v Otavě přitahoval člověka po tisíce let. Na výstavě ukazujeme nejen samotné nálezy, ale i způsoby, jakými lidé dokázali toto bohatství získávat," doplnil Král.

Dalším fenoménem řeky je mlž perlorodka říční. Výstava přiblíží jeho výskyt i způsob vzniku perel. Na výstavě si návštěvníci budou moci prohlédnout například perličkový náhrdelník s perlou z Otavy zasazenou do ozdobné schránky.

Otava byla také důležitou dopravní tepnou. Expozice připomene voroplavbu, která po staletí umožňovala přepravu dřeva ze Šumavy, i vznik mlýnů využívajících sílu vody. Atmosféru doplní historické fotografie, osobní předměty vorařů a model voru.

Výstava také aktivně zapojuje návštěvníky. V sále U Kata si zájemci vyzkouší práci archeologa nebo mletí na mlecích kamenech. Součástí je i obrazová projekce. "Nechtěli jsme ukázat jen jednotlivé exponáty, ale především příběh řeky a lidí, kteří s ní byli spojeni. Otava formovala jejich každodenní život i celé generace," řekla historička muzea Blanka Madová.

Na výstavě se podílela také další regionální muzea a instituce, mimo jiné Prácheňské muzeum v Písku, Muzeum Šumavy Sušice nebo Státní oblastní archiv v Třeboni. "Návštěvníci u nás uvidí nejen archeologické nálezy, ale i konkrétní lidské příběhy od rýžování zlata až po život vorařů a mlynářů. Každý si tu může najít svůj vlastní vztah k řece," dodala Madová.

Dále čtěte |
Anatomie srdce a oběhového systému Foto: Depositphotos Ekologické dny Olomouc se letos zaměří na kult těla, nabídne i edojarmark Chrobák lesní Foto: Björn S... Flickr Olomoucké muzeum odhalí fascinující proměny hmyzu na nové výstavě Proměny Monarcha stěhovavý Foto: Texas Eagle Flickr. V Pražské botanické zahradě v Troji probíhá výstava tropických motýlů

