Výstava v Praze ukazuje trendy v udržitelné architektuře

S hlavními trendy ekologie v architektuře seznámí návštěvníky výstava Estetika udržitelné architektury v pražské Galerii Jaroslava Fragnera na Betlémském náměstí. Výstava se zabývá otázkou, zda může architektura sehrát roli při záchraně planety. Návštěvníci budou moci zhlédnout téměř 60 architektonických projektů z Česka i zahraničí, jakými jsou rodinné domy, industriální architektura či ekologické čtvrti. Výstava potrvá od 30. července do 22. září.

Autoři výstavy chtějí ukázat, jak reaguje architektura na klimatické změny a do jaké míry se principy udržitelnosti daří zapojit do nových staveb. Architektonické projekty uvidí návštěvníci na panelech s fotografiemi, textem a architektonickými plány.

Přibližně polovina výstavy je věnována českým udržitelným stavbám, jako jsou krkonošské environmentální centrum či budova ČSOB v Radlicích. Duhá polovina je věnována těm zahraničním. "Ukazujeme výběr toho nejlepšího, co se v Česku postavilo, a porovnáváme to s tím, co se děje v zahraniční," řekla dnes ČTK Klára Pučerová z Galerie Jaroslava Fragnera.

Na výstavě uvidí diváci například přístřešek Pallet Bottle Cabin, který navrhla Veronika Richterová pro uprchlické tábory v Řecku. Součástí výstavy je i instalace Veroniky Miškovičové věnovaná biomase mikrořas jako možnému zdroji obnovitelné energie. Lidé budou moci zhlédnout i akademický projekt Digitální dřevo. "Náš výzkum se zaměřuje na nové a alternativní možnosti využití jednoho z nejstarších stavebních materiálů," řekl vedoucí ateliéru a proděkan fakulty architekt Saman Saffarian

Na několika obrazovkách uvidí návštěvníci některé prezentované realizace a ukázky z připravovaného dokumentu o udržitelnosti olympijské architektury. Dále projekty věnované propojování přírody, architektury a nových technologií nebo dokument o architektuře a umění na Islandu. Součástí výstavy je program pro děti.

