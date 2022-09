Vývoz plynu z Ruska do EU letos klesne o třetinu, řekl místopředseda ruské vlády

Pavel Hanzl 16.9.2022 14:02

V Rusku lže asi úplně každý, žádná třetina dolů, ale 80% a dnes taky tvrdí, že to zavřou úplně.

A to ještě počítají TurkStream, který ovšemm k nám vůbec truby nemá a živí především Turecko.

Samozřejmě hloupé země jako Maďarsko, kde sice všechno zastropovaly a naši vohnouti je milují, visí na ruském plynu a Putin je může dostat naprosto kdykoliv do kolen. To my máme sice naprosto neschopnou vládu, ale plynu zajistila dost i když z Ruska nejde ani kubík.

Strop na ruský plyn by byl velmi nutný a hlupi Maďaři věděli dávno, že to tak dopadne, neměli se před Putinem plazit.

