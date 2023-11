Výzkum zmapoval spokojenost lidí se Správou KRNAP, důvěru má vysokou

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Ondrej.konicek / Ondrej.konicek / Wikimeda Commons Spokojenost se Správou KRNAP a se soužitím s ní vyjádřilo 90 procent návštěvníků a 87 procent rezidentů.

Spokojenost místních obyvatel a návštěvníků hor s prací Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) je vysoká, vyplynulo z výzkumu společnosti MindBridge Consulting. Sběr dat trval od listopadu 2022 do srpna 2023 na vzorku 900 lidí, z toho bylo 600 návštěvníků hor a 300 místních obyvatel, informoval mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný. Výzkum měl ukázat pohled těchto dvou cílových skupin na fungování KRNAP. Cílem bylo zjistit, jak obě skupiny vnímají omezení související s národním parkem, a jak hodnotí soužití se Správou KRNAP.

"Zkoumali jsme také, jak lidé vnímají návštěvní řád KRNAP a zda pravidla, která pro pohyb v národním parku platí, znají. Pokud bychom měli výsledky výzkumu přenést na stupnici známkování jako ve škole, tak by Správa KRNAP dostala lepší dvojku," uvedl Drahný.

Z výzkumu také vyplynulo, že nejhorší známky správci parku dostali od rezidentů, kteří jsou v Krkonoších deset a méně let. "Jsme totiž pravděpodobně překážkou nového zlatokopectví, snahy vytěžit hory ve všech smyslech toho slova. A to je vlastně správně. To je náš úkol a zjevně ho plníme dobře," řekl ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. Výzkum je součástí plnění Společné strategie péče o KRNAP a Karkonoski Park Narodowy (KPN), kterou přijaly oba partnerské národní parky. Podobný výzkum by se měl opakovat každé tři roky.

Spokojenost se životem či návštěvou Krkonoš vyjádřilo 93 procent rezidentů a 92 procent návštěvníků. Nespokojenost, výrazně menšinová, pramenila u návštěvníků především z vysokých cen, v případě místních lidí z velkého počtu turistů nebo příliš tolerantního přístupu Správy KRNAP k nim. "Naprostá většina návštěvníků, 97 procent, se necítí nijak omezována návštěvním řádem KRNAP, totéž platí pro 95 procent rezidentů. Zbývajícím třem procentům návštěvníků vadily zákazy vjezdu a nemožnost volného pohybu," uvedl Drahný.

Rezidenti kritizovali přísnost stavebního povolení, absenci klidu a velké množství turistů. Spokojenost se Správou KRNAP a se soužitím s ní vyjádřilo 90 procent návštěvníků a 87 procent rezidentů. "Tento výzkum jednoznačně říká, že místní lidé i návštěvníci jsou s prací Správy KRNAP spokojeni, a to je dobrá zpráva," uvedl náměstek ministra životního prostředí Tomáš Tesař. KRNAP je příspěvková organizace ministerstva životního prostředí.

Výstupy výzkumu podle Böhnische poskytují správcům KRNAP cennou zpětnou vazbu. Doplnil, že v případě rezidentů pokrývá výzkum stokrát větší podíl populace než standardní celostátní výzkumy veřejného mínění.

"To, jak na Správu KRNAP nahlížejí místní lidé, je do jisté míry dané tím, že parku je 60 let. Většina z nich se už narodila do doby, kdy národní park existoval, vyrůstali v něm a chápou, že to pro ně žádné zásadní omezení neznamená. Správa národního parku se stará o atraktivní prostředí jejich života nebo lákavou kulisu jejich podnikání. Silný vzkaz od místních obyvatel i od návštěvníků je pro nás ohromným povzbuzením v ochranářské práci i do hledání dalších možných cest vzájemné komunikace s našimi sousedy a hosty," řekl Böhnisch.

Devadesát procent respondentů vnímá Správu KRNAP jako subjekt, který se chová vstřícně, 86 procent jako subjekt, který vystupuje s respektem, 86 procent jako organizaci, s níž se lze rozumně dohodnout, a podle 77 procent respondentů správa parku uplatňuje lidský přístup. Opačný názor má v těchto parametrech deset až 23 procent rezidentů.

Součástí výzkumu byly i otázky na adekvátnost a znalost pravidel Návštěvního řádu KRNAP a jeho ochranného pásma. "Respondenti většinově odpovídali, že jsou si jisti znalostí návštěvního řádu, aby následně při otázkách na konkrétní pravidla, kupříkladu pohybu v horách nebo sběru lesních plodů a hub, většinově selhali," dodal Drahný.

KRNAP se i s ochranným pásmem rozkládá na 55.000 hektarech na území okresů Trutnov, Semily a Jablonec nad Nisou. Národní park na české straně hor byl vyhlášen před 60 lety, 17. května 1963. Na polské straně hor vznikl KPN v roce 1959.

