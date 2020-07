Vzor vousů pomáhá se sčítáním lvů v Africe Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Reporterruthie / Reporterruthie / Flickr.com V Ugandě mají lvi neobvyklý zvyk trávit denní dobu na stromech. Braczkowski toho využil a fotografoval lví vzorce vousů. Místa, kde lvům vyrůstají vousy, jsou totiž jedinečná pro každého lva. Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali. Od dokumentů o přírodě až po značky potravin, znaky a erby, sportovní týmy a filmy studia Disney - lev patří mezi nejobdivovanější a nejuctívanější tvory na planetě. Ale s tímto obdivem kontrastuje realita v podobě snižujícího se počtu živých lvů, kteří se mohou volně prohánět africkou přírodou, napsal zpravodajský server The Guardian. V posledních letech vědci objevili závažný problém, který komplikuje snahy o záchranu těchto velkých kočkovitých šelem. Prakticky všechny odhady počtu lvů v Africe prý mohou být zoufale nepřesné. "Jednoduše řečeno je nepočítáme správně," řekl Alexander Braczkowski z laboratoře pro ochranu přírody Griffithovy univerzity v australském státě Queensland. Braczkowski patří ke skupině vědců, kteří se snaží vypracovat novou metodu zjišťování nejen toho, kolik lvů v Africe žije, ale také toho, kde by se jim mohlo dařit, a jak co nejlépe vynaložit miliony dolarů, které každý rok jdou na jejich ochranu. Sám tuto metodu testoval během roku, který strávil sledováním a natáčením lvů v rezervaci Královny Alžběty v Ugandě v rámci výzkumného projektu univerzity. Braczkowski zjistil, že situace lvů žijících v této oblasti je problematická. Samci se pohybují po mnohem větším teritoriu, než se původně odhadovalo, což naznačuje, že musí putovat na větší vzdálenosti, aby našli potravu. "Způsob, jakým se tato zvířata pohybují, nám prozrazuje, jak dobře se jim vede," řekl. "Malé teritorium znamená spoustu jídla." Doktor Arjun Gopalaswamy, spoluautor nového výzkumu a vědecký poradce Společnosti pro ochranu přírody (WCS), uvedl, že jde o znepokojivý trend, protože větší teritoria kočkovitých šelem jsou obvykle spojená s nižší hustotou jejich výskytu. Počet lvů žijících v dané oblasti se dosud nejčastěji zkoumal s pomocí dvou nepřímých metod. Braczkowski ale společně s kolegy zpochybňuje jejich přesnost. První metoda spočívá v hledání lvích stop na zemi v malé oblasti, a poté v orientačním výpočtu množství zvířat na mnohem větší oblasti pomocí rovnice, která byla vytvořena před desítkami let. Podle Braczkowskiho ale tato metoda nebere v potaz skutečnost, že v některých prostředích může být hustota lvů vyšší než v jiných, stejně jako obtíže s nacházením lvích stop v místech, kde terén stopování nepřeje. Další metoda je známá jako "svolávání" - pozorovatelé v noci vyjdou ven a přehrávají hlasitě záznam zraněné kořisti. Poté spočítají lvy, kteří se vynoří ze tmy s nadějí na snadnou potravu. Tato metoda ovšem může započítat některé lvy dvakrát - a jiní naopak nemusí z jakéhokoli důvodu na nahrávku reagovat. Tyto metody, říká Braczkowski, "jednoduše nejsou dostatečně spolehlivé, abychom pochopili, jak si lví populace vede". Nynější odhady počtu lvů v Africe uvádějí, že tu žije asi 20 000 až 30 000 lvů rozdělených do 102 populací na ploše 2,5 milionu čtverečních kilometrů. Je známo, že počty lvů klesají - ale o kolik a kde, to je předmětem intenzivních diskusí a značné nejistoty. Braczkowski, který vyrostl v Jihoafrické republice, uvádí, že jejich počet pravděpodobně klesl o polovinu od roku 1994 - kdy shodou okolností byl do kin uveden úspěšný animovaný snímek Lví král. V posouzení studií založených na metodách sledování stop a svolávání lvů Braczkowski a jeho kolegové uvádějí, že jejich využívání může mít katastrofální důsledky pro na snahu ochránit lví populaci. "Pokud podhodnotíme počet lvů v určité oblasti, můžeme zbytečně vynakládat prostředky na životaschopnou populaci, zatímco v jiné oblasti může nadhodnocení počtu znamenat nedostatek podpory pro populaci, která vyžaduje aktivní pomoc," řekl. V Ugandě proto použil jiný přístup. Od listopadu 2017 do února 2018 strávil 90 dní ve vozidle s fotoaparáty a kamerami s vysokým rozlišením. Společně s kolegy projeli plochu 8250 kilometrů čtverečních a počítali a fotografovali lvy. V této části Afriky mají lvi neobvyklý zvyk trávit denní dobu na stromech. Braczkowski toho využil a fotografoval lví vzorce vousů - místa, kde lvům vyrůstají vousy ve vzorci, který je jedinečný pro každého lva. "Používali jsme kamery a fotoaparáty, abychom zoomem zaostřili na lví hlavu. To už v současnosti zvládá většina z nich," řekl. Díky této metodě si pozorovatelé mohli být jistí, že nepočítají stejné zvíře dvakrát. A jako bonus získali krom spolehlivějšího počtu lvů také stovky úžasných snímků těchto majestátních zvířat. Braczkowski a jeho kolegové doufají, že se tento způsob sčítání lvů začne používat na dalších místech v Africe. Už nyní ho začala systematicky využívat keňská vláda. reklama tisknout poslat Sdílet BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.

Dále čtěte | Skytá kamera zachytila vzácného nosorožce v bahenní lázni Dva nosorožci ze Dvora Králové již žijí ve Rwandě samostatně V Jižní Africe preventivně odstraňují rohy nosorožcům. Bojí se nájezdů pytláků

Online diskuse Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse . V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení Uživatelský e-mail Heslo Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.