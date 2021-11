Boj proti klimatickým změnám se opírá o nepřesná data, země hlásí méně emisí, píše Washington Post

9.11.2021 16:29

Normálně se to řešívá korekčním koeficientem. Ten je samozřejmě tajný, stejně jako se nepřizná jeho použití, ale vypadá to asi tak, že když se zeptám kolegy X.Y., za jak dlouho bude mít úkol hotový a on řekne čtrnáct dní, píši si, automaticky vynásobiv jeho údaj jemu přiděleným korekčním koeficientem, do plánovacího kalendáře měsíc :-)

