Z Fondu Turów rozdělí Liberecký kraj 85 milionů korun na stavby a přípravu projektů

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Liberecký kraj rozdělí z Fondu Turów dalších více než 85 milionů korun. Největší část je určena na výstavbu vodovodu ve Václavicích, kraj přidá Severočeské vodárenské společnosti (SVS) na úpravnu vody v Machníně a peníze jsou určené také na přípravu projektů, které mají zajistit pitnou vodu na Frýdlantsku, řekl krajský radní pro životní prostředí Václav Židek (Piráti).Fond Turów vznikl na základě česko-polské dohody o řešení dopadů těžby uhlí v dole Turów u hranic s Českem. Pokračování těžby a plánované rozšíření dolu ohrožují zdroje vody v příhraničních oblastech. V rámci kompenzací škod vyplatily proto před dvěma lety České republice Polsko a firma PGE, které důl a sousední elektrárna patří, 45 milionů eur (zhruba 1,1 mld. Kč). Z toho 35 milionů eur (887 mil. Kč) šlo na transparentní účet Fondu Turów, který spravuje Liberecký kraj. Aktuálně je na něm i s úroky přes 904 milionů korun.

Přes 62 milionů korun dostane Hrádek nad Nisou na výstavbu vodovodu v osadě Václavice. "Cílem projektu je výstavba vodovodu včetně přípojek v délce 9243 metrů a tří požárních nádrží. Nově bude na vodovod napojeno zhruba 350 obyvatel," doplnil Židek. Bez DPH přijde celá stavba na více než 146 milionů korun, bezmála 84 milionů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí. Práce by měly začít v příštím týdnu a hotovo má být v roce 2026.

Kraj přidal také další více než milion korun na úpravnu vody Machnín, která má zajistit pitnou vodu pro příhraniční oblasti. Na projekt za 164,5 milionu korun získala SVS bezmála 56 milionů korun z Operačního programu Životní prostředí, zbylých 108,5 milionu korun dal Fond Turów. "Projekt se teď o něco prodraží, pro provoz úpravny vody je totiž nyní nutné provést rekonstrukci trafostanice, původně se počítalo s jiným technickým řešením," vysvětlil Židek nutnost další dotace.

Na úpravnu by měla ještě navázat stavba přivaděče, který vodu do příhraničí přivede. "Předpokládáme, že o podpoře projektu budeme jednat v srpnu a práce budou zahájené na podzim. Co se týká Hrádecka a Chrastavska, tam je cíl, aby všechna opatření byla nejpozději na podzim 2026 dokončena, nově pak budou i všechny vodovody v Hrádku nad Nisou napájeny z Machnína, a nikoli z Uhelné," řekl hejtman Martin Půta (Starostové pro Liberecký kraj).

Bezmála 24 miliony korun podpoří kraj zpracování projektů na zajištění pitné vody na Frýdlantsku, zejména na zvýšení kapacity úpravny vody ve Frýdlantu, připojení vodovodů v Bulovce a Dětřichově a také na úpravu sítí ve Frýdlantu. "Věříme, že díky podpoře budou projekty připravené výrazně dříve a bude možné soutěžit zhotovitele stavby," dodal Židek. Zatímco na Hrádecku už se vodovody budují, přípravu na Frýdlantsku zkomplikovali vlastníci pozemků a hledání tras, kudy vodovody vést. Stavět by se mohlo začít v roce 2027.

reklama