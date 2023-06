Z jerlínu v brněnské botanické zahradě opakovaně padají větve, pokácet jej nelze

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Z mohutného jerlínu japonského v brněnské botanické zahradě opakovaně padají ulomené větve, naposledy při noční bouři. Podle vedení zahrady je strom nebezpečný, skácet jej však nelze. Úředníci chtějí strom na základě posudků zachovat. Momentálně zahrada čeká na další odborný posudek, informovalo dnes vedení.

Spor o jerlín, jehož větve zasahují nad ulici Veveří v centru Brna, trvá několik let. Už v roce 2021 Botanická zahrada Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zažádala o skácení. Odbor životního prostředí žádosti vyhověl, ale ekologický spolek Děti Země se úspěšně odvolal. "Pokácet nesmíme. Kdyby strom stál uprostřed lesa nebo na louce, asi by to nikdo neřešil tak, jako když roste nad chodníkem, vozovkou a trolejemi tramvají," uvedla vedoucí zahrady Magdaléna Chytrá.

Zahrada se snaží dílčími opatřeními odvrátit nebezpečí zranění chodců nebo motoristů. V koruně jsou čtyři zpevňující vazby. Uskutečnily se i tahové a zvukové zkoušky, které testují stabilitu stromu - a vyšly pozitivně. Tahová zkouška kmene ale podle pracovnic zahrady neříká nic o kvalitě či křehkosti větví nahoře. I stromy s dobrými kořeny mohou být napadeny houbou shora přes nějakou dutinu. Větve také nelze donekonečna ořezávat, stromu to neprospívá.

Letos 12. června se při silném větru ulomila větev a spadla do sbírkových záhonů. Při bouřce v noci na dnešek se ulomila další větev, spadla na chodník a nový fakultní plot.

"Pro ochranu přírody děláme opravdu hodně. Žádný strom nekácíme bezdůvodně. Za všechny vykácené stromy vysazujeme několik nových náhradních. Jsme ti poslední, koho by bylo možné podezřívat z neúcty ke stromům a k přírodě. Ale hlavně je nám vnucena odpovědnost za veškeré nehody a škody, které mohou v souvislosti s odlamováním větví vzniknout," uvedla odborná pracovnice zahrady Hana Ondrušková.

"Péče o strom nás stojí nervy a velké finanční náklady, přitom tento strom není perspektivní. Je to druh rychle rostoucí a s křehkým dřevem. I když je krásný a užitečný, tak měl být skácen," doplnila Ondrušková.

Děti Země dříve uváděly, že k pokácení stromu není vážný důvod, i když z něho občas spadnou větve a odmítá se přizpůsobit plotu a jeho podezdívce. "Přitom by se výtvory člověka měly přizpůsobit rostoucímu stromu, a ne naopak," uvedl v roce 2021 Miroslav Patrik z Dětí Země.

Zahrada nyní čeká na posudek firmy, jejíž zaměstnanci vylezou do koruny stromu a větve detailně prohlédnou. Zřejmě navrhnou další provázání větví arboristickými vazbami. "Prosíme občany, aby v případě většího větru nevstupovali pod strom. Raději přejděte na druhou stranu ulice Veveří," uvedla Chytrá.

Podle mluvčí městské části Brno-střed Kateřiny Dobešové je vhodné pro záchranu velkého a významného stromu dělat maximum. "Na druhou stranu je ale také potřeba stav stromu sledovat a případně reagovat na jeho zhoršení. Pokud si botanická zahrada nechá zpracovat znalecký posudek, který dojde k závěrům, že strom je nebezpečný a v havarijním stavu, s největší pravděpodobností podá novou žádost o pokácení. A v rámci nového správního řízení bude Odbor životního prostředí městské části Brno-střed vycházet z aktuálních podkladů," uvedla Dobešová.

