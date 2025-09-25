https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/z-jirikova-odjela-prvni-cast-drcenych-baterii-zbytek-kamiony-odvezou-za-tyden
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Z Jiříkova odjela první část drcených baterií, zbytek kamiony odvezou za týden

25.9.2025 12:19 | BRUNTÁL (ČTK)
Zdroj | Depositphotos
Z Jiříkova na Bruntálsku už odjela první část drcených automobilových baterií. Zbytek nelegálního německého odpadu dva kamiony odvezou koncem příštího týdne. Tím bude celá nelegální skládka zlikvidována. Následně experti odeberou vzorky vody a půdy, sdělila starostka Barbora Šišková (Jiná volba).
 
Velkou část odpadu z vysloužilých letadel a větrných elektráren kamiony odvezly v minulých týdnech. Na místě zůstalo jen 55 velkoobjemových vaků s drcenými bateriemi a dalším elektrickým odpadem. "První kamion odjel ve středu. Odvezl 22 vaků. Pro zbývajících 33 přijedou dva kamiony v pátek 3. října," uvedla starostka. Náklad podle ní míří do Saska, kde jej specializovaná firma bude třídit, recyklovat a likvidovat.

Uvedla také, že 8. října přijedou na místo pracovníci laboratoře pověřené Českou inspekcí životního prostředí, kteří na místě odeberou vzorky vody a půdy. Rozbory mají určit, zda nejsou kontaminované. Vzorky už na jaře odebrali i zástupci ekologické organizace Arnika. Podle jejich rozboru se ze skládky uvolnily toxické látky. V půdě zůstanou roky, nebo napořád. Nejsou ale lidem ani přírodě nebezpečné.

Odpad v Jiříkově byl směsí sklolaminátu, gumy a kovů a dalších materiálů, jako jsou zbytky skleněných vláken z vrtulí větrných elektráren a částí letadel. Do Česka jej na konci loňského roku nechala převézt německá společnost Roth International. Ta skončila v insolvenci, odvoz proto financují německé úřady. Společnost Roth International sídlí ve Weidenu nedaleko českých hranic, provozovnu má v městečku Wernberg-Köblitz. Specializuje se na demontáž letadel a větrných elektráren. V Česku se našly stovky tun nelegálně uloženého odpadu od této bavorské firmy, pozornost vyvolal především případ z Jiříkova na Bruntálsku.

V případu nelegálního vývozu odpadu z Německa do Česka skončili v minulých týdnech ve vazbě dva lidé - 52letý jednatel firmy Roth International a 56letý český řidič kamionu a organizátor přepravy. Jednatel čelí obvinění, že od roku 2022 nechal vyvézt do zahraničí bez patřičných povolení běžný i nebezpečný odpad, a to v 21 případech.

