Z nelegální farmy ve Vietnamu bylo zachráněno pět medvědů ušatých

Pět medvědů ušatých bylo ve Vietnamu zachráněno z nelegální farmy, kde byli chováni, aby jim bylo možné odebírat žluč. Tato krutá a nehumánní praktika je ve Vietnamu zakázaná od roku 1992, ale nadále pokračuje kvůli neklesající poptávce po produktech obsahujících medvědí žluč, jíž jsou v tradiční medicíně připisovány léčivé účinky. Informovala o tom agentura AP.

Pětice medvědů mohla podle záchranné skupiny Animals Asia na farmě strávit až 20 let. Poté, co byli zachráněni, byli medvědi převezeni do útulku, kde dostali jména Chronos, Dawn, Noon, Twilight a Midnight.

Medvědům chovaným na nelegálních farmách se injekčně odebírá žluč, která se poté prodává na černém trhu k použití v tradiční medicíně. Medvědům to způsobuje krajní tělesné i psychické trauma. Často jsou chováni ve stísněných podmínkách a umírají na různé choroby nebo podvýživu.

