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Z pražského vánočního stromu vyrobili učni zahradní domek a lavičky

4.7.2026 00:33 | PRAHA (ČTK)
Zdroj | THMP
Z vánočního stromu, který loni zdobil Staroměstské náměstí v Praze, vznikl zahradní domek a dvě lavičky pro děti z azylového domu. Dřevo stejně jako v předchozích letech zpracovali studenti Střední odborné školy Jarov.
 
Nové vybavení získal Azylový dům pro rodiny s dětmi v Praze 4. "Pro naše děti jsou podobné dary mnohem víc než jen nové vybavení zahrady. Představují pro ně pocit, že na ně někdo myslí a že jsou součástí širší komunity lidí, kterým na jejich budoucnosti záleží," uvedla vedoucí sociální pracovnice azylového domu Dagmar Jelínková.

Výrobky z vánočního stromu vytvořili učni ze Střední odborné školy Jarov popáté. "Studenti si na dřevu tohoto speciálního stromu vyzkoušeli skutečné řemeslo a zároveň vidí, že jejich práce má konkrétní dopad na život druhých. Právě takové zkušenosti dávají odbornému vzdělávání další rozměr a pomáhají budovat vztah k řemeslu i odpovědnosti vůči společnosti," sdělil k projektu náměstek primátora Michal Hroza (TOP 09).

Ze smrku, který byl na Staroměstském náměstí o rok dříve, učni vyrobili takzvaný hmyzí hotel, který byl umístěn v Krompachu na Českolipsku, odkud smrk pocházel. Ze stromu udělali také vyvýšené mobilní záhony a další hmyzí hotely, které zamířily do Dětského centra Paprsek a Domova Sulická v Praze, informovala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má každoročně na starosti kácení, převoz a výzdobu stromu.

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