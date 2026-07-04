Z pražského vánočního stromu vyrobili učni zahradní domek a lavičky
Výrobky z vánočního stromu vytvořili učni ze Střední odborné školy Jarov popáté. "Studenti si na dřevu tohoto speciálního stromu vyzkoušeli skutečné řemeslo a zároveň vidí, že jejich práce má konkrétní dopad na život druhých. Právě takové zkušenosti dávají odbornému vzdělávání další rozměr a pomáhají budovat vztah k řemeslu i odpovědnosti vůči společnosti," sdělil k projektu náměstek primátora Michal Hroza (TOP 09).
Ze smrku, který byl na Staroměstském náměstí o rok dříve, učni vyrobili takzvaný hmyzí hotel, který byl umístěn v Krompachu na Českolipsku, odkud smrk pocházel. Ze stromu udělali také vyvýšené mobilní záhony a další hmyzí hotely, které zamířily do Dětského centra Paprsek a Domova Sulická v Praze, informovala městská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která má každoročně na starosti kácení, převoz a výzdobu stromu.
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