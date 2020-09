Za jízdu po Krkonoších dostali motocyklisté pokuty 100 000 korun

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | cs:Ivo Lukačovič / Wikimedia Commons Strážci s policisty jednoho pachatele zastihli u hřebenové Luční boudy, zbytek skupiny v okamžiku, když přijížděli do cíle jízdy na parkovišti na Horních Mísečkách.

Čtyři motocyklisté, kteří 1. dubna jezdili na terénních motocyklech s pásy po zasněžených Krkonoších, dostali od Správy Krkonošského národního parku (KRNAP) každý pokutu 100 000 korun. Jde o nejvyšší možnou sankci. Jeden jezdec pokutu zaplatit, zbylí tři se proti výši pokuty odvolali k ministerstvu životního prostředí. ČTK to řekl mluvčí KRNAP Radek Drahný. Na udělení pokuty upozornil server Euro.cz.

"Šlo o velmi závažný přestupek, motocyklisté se pohybovali v nejcennějších lokalitách Krkonoš," řekl Drahný. Již dříve správci parku uvedli, že motocyklisté projeli téměř celé Krkonoše, pohybovali se především v nejpřísněji chráněné zóně KRNAP mezi Horními Mísečkami a Obřím dolem.

"Rozjezdili ty nejcennější lokality národního parku. Hrubě narušili ochranu první zóny KRNAP a ohrožovali mimo jiné i hnízdiště sokola stěhovavého a zimoviště tetřívka obecného," uvedl v dubnu ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Strážci s policisty jednoho pachatele zastihli u hřebenové Luční boudy, zbytek skupiny v okamžiku, když přijížděli do cíle jízdy na parkovišti na Horních Mísečkách.

Jízdou motocyklistů se zabývala i policie pro podezření z porušení podmínek nouzového stavu a zákazu překračovat státní hranici. Vyšetřovatelé však věc podle Euro.cz odložili. "Co se týče možného porušení nouzového stavu, tak z provedeného šetření jsme nedospěli k závěru, že by došlo k porušení jeho podmínek, tedy že by jezdci překročili při své jízdě státní hranici," citoval server mluvčího trutnovské policie Lukáše Vincence.

Pokuty, které pachatelé přestupků dostávají, nejsou příjmem Správy KRNAP. Polovina jde obci, na jejímž katastru se přestupek stal, přičemž obec jej musí použít na zlepšení kvality života v obci. Druhá polovina jde Státnímu fondu životního prostředí, který zajišťuje financování projektů, jako například Zelená úsporám či Dešťovka, uvedl dříve Drahný.

