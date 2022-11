Za každého uloveného divočáka vyplatí v Jablonci nad Nisou myslivcům odměnu

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | KACHALKIN OLEG / Shutterstock

Odměnu 2000 korun vyplatí radnice v Jablonci nad Nisou mysliveckému sdružení za každý prokazatelně ulovený či odchycený kus černé zvěře. Na jednání zastupitelstva o tom informoval primátor Miloš Vele (ODS). Divoká prasata se v oblasti přemnožila, lidé je potkávají i na sídlištích a za bílého dne, bojí se o děti i psy. Od 1. prosince budou proto kvůli odlovu prasat v noci uzavřené lesy v Srnčím dole a na Prosečském hřebeni a město pořídilo i odchytovou klec.

Od prosince budou na omezení vstupu do lesů od 18:00 do 06:00 následujícího dne upozorňovat informační tabule. "Chtěl bych požádat občany, aby skutečně nařízení respektovali, aby mohlo dojít k odchytu divokých prasat, abychom se tohoto problému, který dneska v Jablonci máme, zbavili," doplnil Vele. Na divoká prasata narážejí téměř denně obyvatelé hlavně v Horní Proseči. "Já mám ale informace i z dalších lokalit, je to Dolina, Bartlův vrch, Brandl, Žižkův Vrch, Dobrá Voda. Je to opravdu velký problém," dodal primátor.

I proto v minulých dnech umístili na jednu z cest odchytovou klec a prostor sledují fotopasti. "Cesta, na které klec je, je z obou stran uzavřená, závory jsou zamčené a vstup na ni je přísně zakázaný automobilům i chodcům. Důrazně proto žádáme obyvatele, pokud na klec náhodou narazí, aby se jí vyhnuli a zvířata neplašili. Mařili by tak práci myslivců," řekl Vele. Také omezení vstupu do lesů od prosince má zajistit zvěři klid a umožnit odlov. V plánu je také několik celodenních uzavírek lesů.

Lidé by podle primátora neměli ve vlastním zájmu chodit ve vyznačených termínech do lesů a měli by důsledně dbát upozornění na informačních tabulích. V Srnčím dole a na Prosečském hřebeni se také městská policie od prosince zaměří na kontroly pejskařů, zda mají psy při venčení na lesních pozemcích na vodítku. Své lesy Jablonec neuzavírá poprvé, podobně byl loni od srpna do konce října zakázán v noci vstup do Srnčího dolu. Za tři měsíce tam tehdy myslivci ulovili 42 zvířat, tolik jich běžně uloví za celý rok.

