Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 milionů, meziročně o čtvrtinu méně
Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, ale jsou také na území Lužických a Jizerských hor. "To jsou tři oblasti, kde se nejvíc těch škod z hlediska vlka uplatňuje. Vlků tady ale není tolik, je tady zhruba šest smeček, což je rámcově nějakých 40 až 60 vlků v Libereckém kraji. A týká se to zejména příhraničních oblastí s jednou výjimkou, a to je Doksko, kde se ta smečka loni po několika letech, kdy neměli mláďata, i rozmnožila," dodal Klápště.
V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Loni potvrdil monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy po pěti letech vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují i kolem Liberce, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem. Loni v dubnu auto srazilo mladého vlka na rychlostní silnici I/35 z Chrastavy do Liberce. Nehoda se stala ve sjezdu z Bedřichovky směrem ke krajskému městu, kde kolem silnice není plot.
Liberecký kraj chovatelům přispívá na ochranu stád před vlky ze svého dotačního programu. Z programu 8.4 na podporu zemědělství a lokální produkce loni vyplatil na ochranná opatření 16 žadatelům bezmála 2,2 milionu korun. I letos mohou chovatelé žádat dotaci na nové zabezpečení i jeho opravy a úpravy, také na mobilní elektrické sítě nebo na pořízení a vylepšení nočních ohrad, tzv. košárů. Získat mohou chovatelé od 20.000 do 300.000 korun, v programu jsou zatím dva miliony, žádosti je možné podávat od 1. února.
reklama