https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/za-skody-zpusobene-chranenymi-druhy-vyplatil-stat-v-libereckem-kraji-3-6-mil.kc
reklama
reklama
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Přihlášení

Za škody způsobené chráněnými druhy vyplatil stát v Libereckém kraji 3,6 milionů, meziročně o čtvrtinu méně

22.1.2026 19:47 | LIBEREC (ČTK)
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Škod způsobených hospodářům zvláště chráněnými živočichy loni v Libereckém kraji ubylo, na náhradách stát vyplatil 3,6 milionu korun, což je meziročně zhruba o čtvrtinu méně. Novinářům to řekl náměstek hejtmana Jiří Klápště. Největší škody způsobili vlci, chovatelům hospodářských zvířat stát na náhradách vyplatil 1,89 milionu korun, což je bezmála o 657 000 korun méně než o rok dřív. O třetinu menší byly náhrady pro rybáře za škody způsobené kormorány.
 
"Trend u škod způsobených vlky je sestupný, uvidíme, jestli v letošním roce bude pokračovat. Je s otazníkem, čím je to způsobeno. Může to být dáno tím, že fungují daleko lépe ochranná opatření, která financujeme i my jako Liberecký kraj, to znamená různé ploty proti útokům vlků, chovatelé si pořizují i třeba pastevecké psy, kteří ta stáda chrání. Samozřejmě to může být i tím, že se třeba míň o náhrady škod žádá," doplnil Klápště.

Vlci působí podle hejtmanova náměstka škody hlavně chovatelům hospodářských zvířat na Frýdlantsku, ale jsou také na území Lužických a Jizerských hor. "To jsou tři oblasti, kde se nejvíc těch škod z hlediska vlka uplatňuje. Vlků tady ale není tolik, je tady zhruba šest smeček, což je rámcově nějakých 40 až 60 vlků v Libereckém kraji. A týká se to zejména příhraničních oblastí s jednou výjimkou, a to je Doksko, kde se ta smečka loni po několika letech, kdy neměli mláďata, i rozmnožila," dodal Klápště.

V Libereckém kraji se vlci vyskytují minimálně od roku 2014, potvrzené zprávy o jejich výskytu jsou z CHKO Kokořínsko - Máchův kraj, Jizerských i Lužických hor a také Krkonoš. Loni potvrdil monitoring Hnutí Duha a jejich organizační skupiny Šelmy po pěti letech vlčata na Kokořínsku a v Ralsku. Vlci se ale podle odborníků pohybují i kolem Liberce, když migrují mezi Jizerskými horami a Ještědským hřbetem. Loni v dubnu auto srazilo mladého vlka na rychlostní silnici I/35 z Chrastavy do Liberce. Nehoda se stala ve sjezdu z Bedřichovky směrem ke krajskému městu, kde kolem silnice není plot.

Liberecký kraj chovatelům přispívá na ochranu stád před vlky ze svého dotačního programu. Z programu 8.4 na podporu zemědělství a lokální produkce loni vyplatil na ochranná opatření 16 žadatelům bezmála 2,2 milionu korun. I letos mohou chovatelé žádat dotaci na nové zabezpečení i jeho opravy a úpravy, také na mobilní elektrické sítě nebo na pořízení a vylepšení nočních ohrad, tzv. košárů. Získat mohou chovatelé od 20.000 do 300.000 korun, v programu jsou zatím dva miliony, žádosti je možné podávat od 1. února.

reklama
 
tisknout poslat
BEZK využívá agenturní zpravodajství ČTK, která si vyhrazuje veškerá práva. Publikování nebo další šíření obsahu ze zdrojů ČTK je výslovně zakázáno bez předchozího písemného souhlasu ze strany ČTK.
Dále čtěte |
Vlk v zimě Foto: Depositphotos Vlci se objevují i v Moravském krasu. Šelmy nyní přibližuje výstava v Domě přírody Vlk v zasněženém mlází Foto: Depositphotos Farmáři v hradeckém kraji dostanou 2,5 milionu korun za škody způsobené vlky Tři vlci ve sněhu Foto: Depositphotos Soud ve Švédsku pozastavil odstřel vlků plánovaný pro rok 2026

Online diskuse

Redakce Ekolistu vítá čtenářské názory, komentáře a postřehy. Tím, že zde publikujete svůj příspěvek, se ale zároveň zavazujete dodržovat pravidla diskuse. V případě porušení si redakce vyhrazuje právo smazat diskusní příspěvěk
Do diskuze se můžete zapojit po přihlášení

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.
Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

 
reklama


Pražská EVVOluce

reklama
Ekolist.cz je vydáván občanským sdružením BEZK. ISSN 1802-9019. Za webhosting a publikační systém TOOLKIT děkujeme Ecn studiu. Navštivte Ecomonitor.
Copyright © BEZK. Copyright © ČTK, TASR. Všechna práva vyhrazena. Publikování nebo šíření obsahu je bez předchozího souhlasu držitele autorských práv zakázáno.
TOPlist TOPlist