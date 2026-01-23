Vlci se objevují i v Moravském krasu. Šelmy nyní přibližuje výstava v Domě přírody
Vlci se do české a moravské přírody přirozeně navracejí zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Intenzivní průzkum zaměřený na vlky se v Moravském krasu a jeho okolí uskutečňuje druhý rok.
„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti. Postupně začínáme informovat jednotlivé chovatele ale i vedení obcí, aby věděli, jaká opatření provádět k ochraně svých stád,“ zdůrazňuje Krása. Všechny důležité a potřebné informace je možné najít i na webu www.navratvlku.cz.
Podobně jako u jiných významných živočichů potřebují ochránci přírody i u vlka vědět, kde všude se vyskytuje a kolik jich v dané oblasti asi žije. „Ačkoliv organizujeme mapování, budeme rádi za informace i od veřejnosti. Pokud tedy nějakého vlka zpozorujete, pokuste se ho natočit, případně alespoň nafotit stopní dráhu ideálně i s měřítkem a tyto záznamy pak zašlete e-mailem na adresu moravsky.kras@aopk.gov.cz,“ prosí veřejnost Krása.
Se životem vlka obecného, jeho chováním a významem pro přírodu, seznamuje zájemce atraktivním způsobem i výstava v Domě přírody Moravského krasu na Skalním Mlýně. Výstava připravená experty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vznikla v rámci projektu Prospective LIFE a potrvá do konce dubna. Vyvrací zažité mýty a nabízí řešení, jak zajistit co nejméně problematické soužití vlka s člověkem. Jednoduchý a srozumitelný text s přitažlivou grafikou osloví širokou veřejnost, na své si přijdou i děti. Vernisáž spojená s přednáškou o životě vlků se koná v sobotu 24. ledna ve 14 hod.
„Ukazuje se, že lidé mají často o vlcích zažité představy, které ne vždy odpovídají skutečnosti a které mohou vzbuzovat obavy. Například si vlka spojují výhradně s hlubokými, neobydlenými hvozdy a pak je zprávy o jejich výskytu v blízkosti osídlení mohou překvapit,“ vysvětluje Jindriška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka Programu péče o vlka obecného.
Vlk je ve skutečnosti velmi přizpůsobivý a dokáže žít i v kulturní a člověkem obhospodařované krajině, pokud má dostatek potravy a klidu na odchov mláďat. Může přicházet i blíže k vesnicím a obydlím, neboť jeho teritorium na ně často bezprostředně navazuje. Přesto se kontaktům s člověkem se vyhýbá, setkání s vlkem jsou ojedinělá.
„Cílem výstavy je tyto základní informace o vlcích předat zajímavou formou veřejnosti. Že to jsou velmi inteligentní zvířata s propracovanou komunikací, která žijí ve smečkách a jejich členové o sebe navzájem pečují. Při lovu se orientují především na divoce žijící kopytníky. Důležité je však preventivně zabezpečit hospodářská zvířata, aby pro vlky nepředstavovala snadno dostupnou potravu,“ popisuje Jindřiška Jelínková.
