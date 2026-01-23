https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/vlci-se-objevuji-i-v-moravskem-krasu.selmy-nyni-priblizuje-vystava-v-dome-prirody
Vlci se objevují i v Moravském krasu. Šelmy nyní přibližuje výstava v Domě přírody

23.1.2026 05:56 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Diskuse: 2
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora
Zdroj | Depositphotos
Na pomezí Blanenska a Prostějovska se dlouhodobě vyskytuje několik vlků. Kromě nich se v oblasti pohybuje jeden či dva jedinci, z nichž jeden zavítal i do chráněné krajinné oblasti (CHKO) Moravský kras. Vyplývá to z cíleného mapování, které zahrnuje terénní pochůzky i využití fotopastí. Právě jedna z nich zaznamenala nedávno průchod vlka v lese v severní části CHKO. Jde tak o první jednoznačně doložené pozorování vlka v Moravském krasu.
 
„Informaci o vlcích v této oblasti máme od roku 2024, donedávna ale chybělo jednoznačné potvrzení výskytu vlka přímo z CHKO Moravský kras. To se ale nyní díky intenzivnímu mapování a zapojení stráže přírody změnilo,“ říká Antonín Krása z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vlci se do české a moravské přírody přirozeně navracejí zhruba posledních deset let. Během té doby postupně osídlili většinu území a nakonec se objevují i na jižní Moravě. Intenzivní průzkum zaměřený na vlky se v Moravském krasu a jeho okolí uskutečňuje druhý rok.

Foto | Jana Dvoříková / AOPK ČR

„Důležité je podotknout, že v celém sledovaném území nedošlo za celou dobu prokázaného výskytu vlků k žádnému útoku na chovaná hospodářská zvířata ani k žádnému nestandardnímu chování. Většina vlků zde žije skrytě, byť existuje i několik nahrávek od veřejnosti. Postupně začínáme informovat jednotlivé chovatele ale i vedení obcí, aby věděli, jaká opatření provádět k ochraně svých stád,“ zdůrazňuje Krása. Všechny důležité a potřebné informace je možné najít i na webu www.navratvlku.cz.

Podobně jako u jiných významných živočichů potřebují ochránci přírody i u vlka vědět, kde všude se vyskytuje a kolik jich v dané oblasti asi žije. „Ačkoliv organizujeme mapování, budeme rádi za informace i od veřejnosti. Pokud tedy nějakého vlka zpozorujete, pokuste se ho natočit, případně alespoň nafotit stopní dráhu ideálně i s měřítkem a tyto záznamy pak zašlete e-mailem na adresu moravsky.kras@aopk.gov.cz,“ prosí veřejnost Krása.

Se životem vlka obecného, jeho chováním a významem pro přírodu, seznamuje zájemce atraktivním způsobem i výstava v Domě přírody Moravského krasu na Skalním Mlýně. Výstava připravená experty Agentury ochrany přírody a krajiny ČR vznikla v rámci projektu Prospective LIFE a potrvá do konce dubna. Vyvrací zažité mýty a nabízí řešení, jak zajistit co nejméně problematické soužití vlka s člověkem. Jednoduchý a srozumitelný text s přitažlivou grafikou osloví širokou veřejnost, na své si přijdou i děti. Vernisáž spojená s přednáškou o životě vlků se koná v sobotu 24. ledna ve 14 hod.

Foto | Jana Dvoříková / AOPK ČR

„Ukazuje se, že lidé mají často o vlcích zažité představy, které ne vždy odpovídají skutečnosti a které mohou vzbuzovat obavy. Například si vlka spojují výhradně s hlubokými, neobydlenými hvozdy a pak je zprávy o jejich výskytu v blízkosti osídlení mohou překvapit,“ vysvětluje Jindriška Jelínková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, koordinátorka Programu péče o vlka obecného.

Vlk je ve skutečnosti velmi přizpůsobivý a dokáže žít i v kulturní a člověkem obhospodařované krajině, pokud má dostatek potravy a klidu na odchov mláďat. Může přicházet i blíže k vesnicím a obydlím, neboť jeho teritorium na ně často bezprostředně navazuje. Přesto se kontaktům s člověkem se vyhýbá, setkání s vlkem jsou ojedinělá.

„Cílem výstavy je tyto základní informace o vlcích předat zajímavou formou veřejnosti. Že to jsou velmi inteligentní zvířata s propracovanou komunikací, která žijí ve smečkách a jejich členové o sebe navzájem pečují. Při lovu se orientují především na divoce žijící kopytníky. Důležité je však preventivně zabezpečit hospodářská zvířata, aby pro vlky nepředstavovala snadno dostupnou potravu,“ popisuje Jindřiška Jelínková.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
Karel Zvářal

Karel Zvářal

23.1.2026 08:51
Njn, Vlčí noviny, co jiného, že... Vlk jako "top zástupce" (tiše) mizející fauny...
Ra

Radek

23.1.2026 09:03
Oslavování jednoho na úkor druhých , smutné na tom je že tu oslavu pořádá tak zvaná „ ochrana přírody „
