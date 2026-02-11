https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/v-orlickych-horach-zije-nejmene-13-vlku-ze-dvou-smecek
V Orlických horách žije nejméně 13 vlků ze dvou smeček

11.2.2026 09:21 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
V Orlických horách se pohybuje minimálně 13 vlků obecných. Vyplývá to z monitoringu velkých šelem, který zde koordinovala v letošní první dva únorové dny Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
 
Mapovatelé zaznamenali ve sněhu 18 stopních drah vlků, určovali i směr pohybu jednotlivých zvířat. První den byli navíc těsně za hranicí chráněné krajinné oblasti Orlické hory nedaleko přírodní památky Uhřínov-Benátky pod Kačerovem pozorováni dva vlci při pohybu údolím říčky Kněžné. Po vyhodnocení možných vícenásobných záznamů stopovaných a pozorovaných zvířat byl minimální počet vlků pohybujících se v daný čas v CHKO stanoven na 13 zvířat. Maximální počet odpovídá celkovému počtu pobytových znaků – 18 jedinců v CHKO a dva těsně za hranicí.

„Distribuce a četnost nálezů odpovídá našim předchozím zjištěním a předpokladům, že se v Orlických horách vyskytují dvě smečky vlků, severní a jižní, obě s těžišti výskytu v Polsku. Zvýšená aktivita v oblasti mezi Uhřínovem, Liberkem a Skuhrovem nad Bělou si zaslouží pozornost, ale rozmnožování vlků zde zatím potvrzeno nebylo,“ říká Václav Pavel, zoolog Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Novodobý výskyt vlků obecných v CHKO Orlické hory je datován od roku 2018, kdy ochránci přírody zaznamenali v hřebenových částech hor a na Trčkově jejich první pobytové stopy a následně se podařilo získat i snímky vlků z fotopastí. V roce 2020 se v polském sousedství severní části Orlických hor vlci poprvé rozmnožili a od roku 2024 je evidována i druhá smečky s centrem výskytu na polské straně hranice v jižní části Orlických hor.

Početnost vlčí populace v Orlických horách byla nepřímými metodami, jako jsou pobytové stopy a genetické analýzy, odhadnuta na 15–20 jedinců ve dvou smečkách. Letošní únorový podrobný monitoring celého území si kladl za cíl odhadované údaje potvrdit či zpřesnit. Akce se zúčastnili zaměstnanci AOPK ČR, doplnili je dobrovolníci ze stráže přírody, Hnutí DUHA Šelmy, České společnosti ornitologické a z řad odborné veřejnosti. „Všem srdečně děkujeme za pomoc,“ zdůrazňuje Pavel.

Ochránci přírody vytipovali 15 tras v délce 7 až 11 kilometrů, celkem 142,5 km, které rovnoměrně pokryly území CHKO a biotopy ideální pro výskyt vlků. Poté se čekalo na vhodné podmínky, kdy po napadnutí nového sněhu následují 1–2 dny bez silného větru, oblevy nebo dalšího sněžení. „Podmínky ve vybraný termín byly ideální – v noci přibližně 50 hodin před monitoringem napadlo cca 3-5 cm nového sněhu na zmrzlý podklad,“ popsal Pavel.

Výsledky mapování budou uloženy do nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a využity při rozhodování v ochraně přírody.

Podobně jako u jiných významných živočichů potřebují ochránci přírody i u vlka vědět, kde všude se vyskytuje a kolik jich v dané oblasti asi žije. „Ačkoliv organizujeme mapování, budeme rádi za informace i od veřejnosti. Pokud tedy nějakého vlka zpozorujete, pokuste se ho natočit, případně alespoň nafotit stopní dráhu ideálně i s měřítkem a tyto záznamy pak zašlete e-mailem na adresu vlk@nature.cz,“ doplňuje Václav Pavel.

Více o vlcích, podporách pro chovatele hospodářských zvířat, opatřeních na ochranu před vlčími útoky i již evidovaných škodách na https://navratvlku.cz

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
Ra

Radek

11.2.2026 09:51
No vidíte , já si celou dobu myslel že jede v Orlických horách o kombinaci horských lesů , rašelinišť a druhově pestrých luk , které vyžadují pastvu pro zachování biodiverzity .

Vy oslavujete Vlka , jak to jde s ochranou dohromady .
MU

Michal Ukropec

11.2.2026 09:56 Reaguje na Radek
Vlk je dobrý na klima, brouka i kuří oka. Zeptejte se Bláhového Kutala.
MU

Michal Uhrovič

11.2.2026 10:18 Reaguje na Radek
Já myslel, že je u nás obecně přemnožena spárkatá zvěř, proto nějaký predátor navíc je jen přínos.
Divočáci v supermárketech na výletě a vlci ani myslivci nikde. Museli to řešit místní strážníci.
MU

Michal Uhrovič

11.2.2026 10:16
Mají Orlické hory dost Karkulek, aby měli vlci co žrát?
A myslivečky zelený, kteří si s tím poradí?
