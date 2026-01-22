https://ekolist.cz/cz/publicistika/priroda/poodri-ma-novou-prirodni-rezervaci-jistebnicke-mokrady
Poodří má novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady

22.1.2026 05:55 | PRAHA (Ekolist.cz) | Karolína Šůlová
Foto | Zbyněk Sovík / AOPK ČR
Tři rybníky a pestrá mozaika luk, lesů i mokřadů na 160 hektarech. To je nová přírodní rezervace Jistebnické mokřady, kterou nově vyhlásila Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Stala se tak devátou přírodní rezervací v chráněné krajinné oblasti Poodří. Území je nadále přístupné a lze je využívat způsoby, které nenaruší a naopak pomohou zachovat zdejší přírodu.
 
„Doposud tu bylo jen na podmáčených plochách popsáno více než tisíc druhů rostlin, živočichů a hub a tento seznam není zdaleka konečný. Cenné území na začátku největší rybniční soustavy jsme právě proto zařadili mezi přírodní rezervace. Taková pestrost je totiž v porovnání s obdobnými místy v Poodří zcela unikátní,“ vysvětluje Ivona Kneblová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Vodní plochy lákají v době hnízdění potápky a různé druhy kachen, za potravou zalétá ledňáček říční hnízdící na blízké řece Odře. Při jarní a podzimní migraci tažných ptáků se na obnažených dnech po výlovech ryb zastavují vzácní bahňáci, jako je vodouš rudonohý a mnoho dalších.

Foto | Zbyněk Sovík / AOPK ČR

„V lužních lesích převládají staré listnaté stromy. Pod nimi od konce zimy do jara dominuje bílá barva - záplavu sněženek postupně vystřídá hustý koberec květů česneku medvědího. Staré stromy a rozpadající se dřevo jsou domovem vzácných brouků. Zajímavostí je hnízdo orla mořského, do kterého lze nahlédnout z vlaku projíždějícího po hranici rezervace,“ popisuje Ivona Kneblová.

Rozsáhlé louky kolem rybníků ovlivnila činnost bobrů evropských. Dvě bobří rodiny tu pomohly vytvořit mokřady s výjimečně bohatým zastoupením rostlin a živočichů, včetně vzácných a ohrožených druhů. Žijí tu měkkýši, vodní brouci nebo vážky, ryby, obojživelníci i ptáci. Dvě rozsáhlejší rákosiny jsou domovem nejméně dvou hnízdních párů motáka pochopa, dravce, který je symbolem CHKO Poodří.

Jižní částí území protéká zákruty říčka Bílovka, jejíž tok byl v roce 2013 revitalizován. V květnu tu rozkvétají extenzivně obhospodařované louky v záplavovém území řeky Odry.

Foto | Zbyněk Sovík / AOPK ČR

„Novou přírodní rezervaci Jistebnické mokřady můžeme vnímat i jako takový malý dárek k letošnímu 35. výročí od vyhlášení CHKO Poodří. To ale není jediné významné výročí – kulatiny letos slaví hned 6 chráněných krajinných oblastí. Na jejich význam pro přírodu, obyvatele, místní podnikatele i návštěvníky, bude proto po celý rok upozorňovat řada akcí. Pod hlavičkou „Rok chráněných krajinných oblastí“ je zaštítila Česká komise pro UNESCO,“ dodává František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Současnou tvář CHKO Poodří formovala svobodně tekoucí řeka a lidské hospodaření. Harmonická kulturní krajina je mozaikou luk, polí, drobných lesů a remízků, rybníků, tůní, mokřadů a menších vodních toků a náhonů společně lemujících páteřní řeku Odru. Více o Poodří se lze dozvědět na webu poodri.aopk.gov.cz/.

foto - Šůlová Karolína
Karolína Šůlová
Autorka je tisková mluvčí Agentury ochrany přírody a krajiny.
Online diskuse

Tv

Tom von Ostrava

22.1.2026 07:59
Poodří je kouzelné místo, meandry Odry se klikatí kolem luk, stará slepá ramena Odry tvoří drobné rybníky, okolí velkých rybníků je ráj pro ptactvo všeho druhu. Je to rovinka, pro cyklisty jako dělané. A mělo to být zničené. Nynější dálnice D1 byla za minulého režimu naplánovaná právě tudy.
Odpovědět
 
