Žab a čolků v Libereckém kraji navzdory zábranám kolem silnic ubývá
Obojživelníci jsou důležití pro udržení přírodní rovnováhy, v současné české krajině jsou ale téměř všechny druhy nějakým způsobem ohroženy vyhubením. Největším problémem jsou podle odborníků nejen rušné komunikace, které ztěžují migraci v době páření, ale i nevhodné hospodaření na vodních plochách, nevhodné zemědělské hospodaření v blízkosti vod a mokřadů, zanedbání péče o mokřady, ale i špatně prováděné rekultivace. Obojživelníci jsou přitom důležití i pro člověka, zlikvidovat dokážou obrovské množství hmyzu včetně komárů.
Liberecký kraj podle Klápštěho počítá i letos s tím, že ve spolupráci s organizacemi, které se ochranou těchto živočichů dlouhodobě zabývají, zajistí jejich přenášení přes silnice na místa, kde se rozmnožují. Kraj na to bude žádat 250 000 korun z programu ministerstva životního prostředí na podporu péče o přírodu a chráněné druhy. "Projekt se osvědčil již v předchozích letech a díky němu se podařilo zachránit stovky žab a čolků. Každý rok sledujeme, jak se zvířata bezpečně dostávají na svá místa rozmnožování, a víme, že podobné akce veřejnost oceňuje," doplnil Klápště.
Podél silnic tak na jaře znovu vyrostou speciální zábrany se zabudovanými kbelíky, do nichž obojživelníci při svém tahu padají a dobrovolníci je pak mohou bezpečně přenést na druhou stranu silnice. Zábrany jsou instalovány tak, aby nepřekážely autům ani chodcům. "Letos se budou dělat na úsecích krajských silnic v Postřelné, Novinách pod Ralskem, Dolní Suché, Chrastavě, Pihelu a Jeřmanicích, dotknou se také hlavních tahů - silnice I/9 u Pihelu a oblasti u Chrastavy, kde migrace obojživelníků zasahuje i silnici I/35," dodal hejtmanův náměstek.
