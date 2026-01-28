https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zab-a-colku-v-libereckem-kraji-navzdory-zabranam-kolem-silnic-ubyva
zprávy o přírodě, životním prostředí a ekologii
Žab a čolků v Libereckém kraji navzdory zábranám kolem silnic ubývá

28.1.2026 11:23 | LIBEREC (ČTK)
Foto | underthesun / Flickr
Žab a čolků v Libereckém kraji ubývá, navzdory zábranám kolem silnic, které v době jarní migrace chrání obojživelníky před koly aut. Na dotaz ČTK to řekl náměstek hejtmana pro životní prostředí Jiří Klápště (Spolu). Díky těmto dočasným zábranám se každoročně daří zachránit stovky zvířat, kraj proto bude podle něj jejich budování dál podporovat. Vybudovat je na jaře chce podél bezmála tří kilometrů hlavně krajských komunikací.
 
"Bavíme se s krajskou správou silnic také o zajištění trvalých bariér tak, abychom nemuseli každoročně platit za přenášení těch žab. Vybudovaly by se tam pevné bariéry, které navedou obojživelníky do propustků, a ti se pak dostanou bezpečně přes silnici. Chceme je vybudovat tam, kde to dává smysl. Ne všude je to úplně reálné, v letošním roce chceme vytipovat jeden nebo dva úseky a ty bychom chtěli začít řešit," doplnil Klápště. Pevná zábrana je podle něj už třeba u rybníka v oblasti Sekerkových Louček na Semilsku.

Obojživelníci jsou důležití pro udržení přírodní rovnováhy, v současné české krajině jsou ale téměř všechny druhy nějakým způsobem ohroženy vyhubením. Největším problémem jsou podle odborníků nejen rušné komunikace, které ztěžují migraci v době páření, ale i nevhodné hospodaření na vodních plochách, nevhodné zemědělské hospodaření v blízkosti vod a mokřadů, zanedbání péče o mokřady, ale i špatně prováděné rekultivace. Obojživelníci jsou přitom důležití i pro člověka, zlikvidovat dokážou obrovské množství hmyzu včetně komárů.

Liberecký kraj podle Klápštěho počítá i letos s tím, že ve spolupráci s organizacemi, které se ochranou těchto živočichů dlouhodobě zabývají, zajistí jejich přenášení přes silnice na místa, kde se rozmnožují. Kraj na to bude žádat 250 000 korun z programu ministerstva životního prostředí na podporu péče o přírodu a chráněné druhy. "Projekt se osvědčil již v předchozích letech a díky němu se podařilo zachránit stovky žab a čolků. Každý rok sledujeme, jak se zvířata bezpečně dostávají na svá místa rozmnožování, a víme, že podobné akce veřejnost oceňuje," doplnil Klápště.

Podél silnic tak na jaře znovu vyrostou speciální zábrany se zabudovanými kbelíky, do nichž obojživelníci při svém tahu padají a dobrovolníci je pak mohou bezpečně přenést na druhou stranu silnice. Zábrany jsou instalovány tak, aby nepřekážely autům ani chodcům. "Letos se budou dělat na úsecích krajských silnic v Postřelné, Novinách pod Ralskem, Dolní Suché, Chrastavě, Pihelu a Jeřmanicích, dotknou se také hlavních tahů - silnice I/9 u Pihelu a oblasti u Chrastavy, kde migrace obojživelníků zasahuje i silnici I/35," dodal hejtmanův náměstek.

