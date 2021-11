Začala konference o klimatu, chce zabránit katastrofálním dopadům oteplování

Vladimir Mertan 1.11.2021 08:59

https://www.databazeknih.cz/knihy/rise-strachu-24299 Kto to ešte nečítal, veľmi odporúčam.Tu je malý úryvok z románu: "Jennifer se opřela a rozhodila rukama. "Potom vytáhnou obrázek hřiště na americký fotbal. A řeknou: Představte si složení zemské atmosféry jako stoyardové fotbalové hřiště. Většinu atmosféry tvoří dusík. Takže s dusíkem se dostanete na sedmdesátiyardovou linii. Zbytek tvoří převážně kyslík. S kyslíkem jste na devadesáti devíti yardech. Zbývá jeden yard. Většinu posledního yardu tvoří netečný plyn argon. S ním jste se koncové čáře přiblížili na tři a půl palce. To je zhruba šířka té čáry, přátelé. A kolik z toho zbytku tvoří oxid uhličitý? Jeden palec. Tolik CO2 máme v atmosféře. Jeden palec ze stoyardového fotbalového hřiště."

Dramaticky se odmlčela a pak pokračovala. "A teď, dámy a pánové porotci, slyšeli jste, že oxidu uhličitého v průběhu posledních padesáti let přibylo. Víte, o kolik se zvětšil jeho podíl na našem fotbalovém hřišti? Zvětšil se o tři osminy palce - což je méně než tloušťka tužky.

Představuje to hodně oxidu uhličitého, ale je to nepatrná změna atmosféry jako celku. Přesto byste prý měli věřit, že tato drobná změna na naší planetě odstartovala nebezpečný proces oteplování."

"Ale na to je jednoduchá odpověď -" ozval se Evans.

"Počkejte," přerušila ho. "Ještě neskončili. Nejprve vzbudí pochybnosti. Potom nabídnou alternativní vysvětlení. Takže teď vytáhnou graf s teplotami v New Yorku, který jste už viděl.

Zvýšení o pět stupňů od roku 1815. A pak řeknou, že v roce 1815 žilo v New Yorku sto dvacet tisíc lidí. Dnes je jich osm milionů. Město se rozrostlo o šest tisíc procent. Nemluvě o mrakodrapech, klimatizaci a betonu. A potom přijde otázka. Je rozumné předpokládat, že ve městě, které se zvětšilo o šest tisíc procent, je tepleji kvůli maličkému zvýšení nepatrné koncentrace oxidu uhličitého po celém světě? Nebo se ohřálo kvůli tomu, že je mnohem, mnohem větší?"

Opřela se v křesle.

"Tenhle argument se ale dá snadno napadnout," řekl Evans. "Existuje mnoho příkladů drobných věcí s obrovskými důsledky. Spoušť představuje malou část pistole, a přece stačí k výstřelu. A převážná část důkazů rozhodně -"

"Petere," oslovila ho Jennifer a zavrtěla hlavou. "Kdybyste seděl v porotě a položili by vám tu otázku ohledně New Yorku, k jakému byste dospěl závěru? Globální oteplování, nebo moc betonu? Co si vlastně myslíte vy? "Myslím, že se ohřívá pravděpodobně proto, že to je velké město."

