Začalo vypouštění liberecké přehrady, denně hladina klesne asi o 40 centimetrů

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | M.Rejha / commons.wikimedia.org Vodní nádrž Harcov, nazývaná také vodní nádrž Starý Harcov, Harcovská přehrada či Liberecká přehrada, je přehradní nádrž v údolí libereckého Harcovského potoka v místní části Liberec V-Kristiánov. Její hráz má výšku 20,5 metru, je 157 metrů dlouhá a její koruna se nachází 13 metrů nad okolním terénem. Je schopná zadržet maximálně 630 000 m3 vody. Přehrada zadržuje vodu z povodí 14,78 km2.

Vodohospodáři začali dnes vypouštět přehradu Harcov v Liberci kvůli její opravě za stamiliony korun. Hrázný přehrady Martin Vrchovský dnes pro ČTK uvedl, že hladina by měla denně klesnout zhruba o 40 centimetrů. Vypouštění přehrady potrvá skoro měsíc, výlov ryb je plánovaný na polovinu října. Bez vody bude přehrada, jejíž hladina bývá obvykle ve výši sedmi až devíti metrů, do léta 2025.

"Mělo by se to vypustit úplně," řekl Vrchovský. Při vypouštění budou vodohospodáři sledovat teplotu vody, obsah kyslíku a další parametry. "Je to kvůli rybám," dodal hrázný. Ryby vypuštění přehrady přežijí. Rybáři je přemístí do jiných nádrží.

Přehrada v Liberci, jejíž výstavba byla dokončená v roce 1904 podle projektu Otto Intzeho z německých Cách, je kulturní památkou. Její obnova je spolufinancována z fondů Evropské unie. Po rekonstrukci za 388 milionů korun bez DPH, jež je naplánovaná na téměř tři roky, bude přehrada schopna lépe chránit Liberec při vydatných deštích, poradí si s mnohem většími průtoky vody než nyní. Opravy se dočká prosakující zděná hráz a ze dna nádrže zmizí zhruba 26.000 metrů krychlových nánosů bahna i nefunkční železobetonové konstrukce. Zároveň dělníci opraví 743 metrů pravobřežní zdi vedoucí od hlavní hráze k penzionu Bílý Mlýn.

