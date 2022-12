Záchranná stanice u Poděbrad chystá Vánoce pro zvířata, lidé mohou darovat krmení

Licence | Některá práva vyhrazena Foto | Michal Louč / Michal Louč / Wikimeda Commons Zvířata na Huslíku ročně spotřebují zhruba 5000 kilogramů masité stravy, 500 kilogramů granulí a 130 kilogramů moučných červů. Darovat krmení a další věci mohou lidé přímo ve stanici.

Na podzim se do záchranné stanice Huslík u Poděbrad dostávají nejčastěji ježci, od září jich bylo přes 200. Kvůli častým mlhám ošetřují také více zvířat poraněných nárazem do překážek. Letos se zatím zaměstnanci stanice postarali zhruba o 2000 zvířat. Péče o ně je meziročně nákladnější. Na energiích a pohonných hmotách zatím zhruba o 100 000 korun. Lidé se mohou od 17. prosince zapojit do vánoční materiální sbírky a donést na stanici krmení, například masové konzervy, ovoce, zeleninu nebo tvrdý chleba a pečivo. ČTK to řekla mluvčí stanice Marta Kroča Bryndová.

"Cenu elektřiny zafixovanou nemáme, takže se nám nyní zálohy navýšily, za celý rok jsme zatím zaplatili asi o 60.000 korun víc, naštěstí vytápění a ohřev vody máme na kotel na dřevěné štěpky, což nás zachránilo," řekla Kroča Bryndová. Meziročně víc stálo kvůli dražším pohonným hmotám také dojíždění pro zraněná zvířata, zatím zhruba o 40.000 korun. Aby stanice nebyla ve ztrátě, potřebuje podle mluvčí od dárců do konce roku získat ještě zhruba 250.000 korun. "Pro příští rok nemáme úplně jisté financování, pravděpodobně budeme muset sehnat asi 1,5 milionu korun od dárců," uvedla.

Kromě darů přispívá na provoz stanice Středočeský kraj a zhruba 30 procent nákladů kryje dotace ministerstva životního prostředí z programu péče o krajinu. "Snažíme se oslovit taky co nejvíce města a obce, kde působíme. Hledáme i další možnosti, nově zřejmě nabídneme přednášky pro školy a školky se zvířátky přímo ve školách, momentálně nabízíme jen ty u nás na Huslíku," doplnila mluvčí.

Zvířata na Huslíku ročně spotřebují zhruba 5000 kilogramů masité stravy, 500 kilogramů granulí a 130 kilogramů moučných červů. Darovat krmení a další věci mohou lidé přímo ve stanici. Vánoční materiální sbírka tam začne 17. prosince spolu s rozsvěcením stromu a potrvá do konce roku. Seznam nejpotřebnějších položek uvádí stanice na webu.

Poděbradská stanice je součástí národní sítě záchranných stanic, kterých je v celém Česku 34, ve Středočeském kraji pět. Vznikla v roce 1984 v Pátku u Poděbrad. Z původních provizorních prostor v rodinném domě zakladatele stanice Luboše Vaňka se v roce 2005 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Pracovníci stanice přijímají zvířata sedm dní v týdnu, loni jich bylo téměř 2250.

