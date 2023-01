Záchranná stanice u Poděbrad loni přijala téměř 2070 zvířat, plánuje rozšíření

Foto | Luboš Vaněk / Luboš Vaněk / Záchranná stanice Huslík Záchranná stanice vznikla v roce 1984 v Pátku na Poděbradsku. Z původních provizorních prostor se v roce 2005 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Z

Záchranná stanice na Huslíku u Poděbrad loni přijala 2066 zvířat, o 184 méně než předloni. Šlo o 131 různých druhů ptáků, savců, plazů i obojživelníků. Nejvíce bylo mláďat a zraněných nebo vysílených zvířat. Nejčastěji lidé přinášejí ježka západního, loni jich bylo 313. Do stanice se loni poprvé dostala i lasice hranostaj sražená autem na Jičínsku. Víc než polovinu zvířat vypustili zaměstnanci stanice zpět do přírody, řekla ČTK mluvčí organizace Marta Kroča Bryndová. Záchranná stanice plánuje rekonstrukci a rozšíření.

Prvním letošním zvířetem byl podle ní z hibernace probuzený ježek západní. "Teplé počasí ovlivňuje především zimní spáče, kteří se mohou v průběhu spánku probudit a hledat potravu. To s sebou nese zvýšené nároky na spotřebu energie a snížení obranyschopnosti organismu," řekla. Ohroženi jsou podle ní hlavně slabší jedinci. "Poznáme to podle toho, že je apatický, má povislou kůži, prohlubeň za hlavou. Můžeme také pozorovat velkou invazi vnějších parazitů. Když ježek kašle jako člověk, jedná se o plicní parazity a nejspíše bude potřebovat odborné ošetření," doplnila.

Z ptáků se loni do stanice dostalo nejvíce kosů černých, holubů hřivnáčů a vrabců, ze savců ježci západní a východní, veverky a zajíci. Se zraněním přišla zhruba třetina zvířat, téměř 15 procent bylo vysíleno, odchyceno bylo pět procent. Zhruba třetina zvířat uhynula nebo bylo nutné je utratit, přes 180 zvířat se ke konci roku stále léčilo a deset našlo nového majitele.

Do dvou let plánuje stanice rekonstrukci a rozšíření, do září chce připravit projekt a požádat o evropské dotace. "S nárůstem počtu zvířat nám již naše kapacity nestačí, potřebujeme doplnit voliéry, specializované odchovny například pro sýčky obecné a sovy pálené," řekla mluvčí. Stanice letos připravuje i několik akcí pro veřejnost. "Plánujeme vypouštění živočichů a rozšíření služeb našeho obchůdku, který bude otevřený na jaře a v létě. Nabídne i pravidelné komentované prohlídky," doplnila mluvčí.

Záchranu zvířat v Česku zajišťuje od roku 1997 Národní síť záchranných stanic, která prostřednictvím 35 členských stanic pokrývá celou ČR. Ve Středočeském kraji jich aktuálně funguje pět: Huslík, Vlašim, Hrachov, Velký Chlumec a Kladno.

Záchranná stanice vznikla v roce 1984 v Pátku na Poděbradsku. Z původních provizorních prostor se v roce 2005 přestěhovala do Klicperovy hájenky na Huslíku u Poděbrad. Zbudování nové stanice vyšlo v roce 2015 na více 42 milionů korun. Kromě darů přispívá na provoz stanice Středočeský kraj a zhruba 30 procent nákladů kryje dotace ministerstva životního prostředí z programu péče o krajinu.

Pracovníci stanice přijímají zvířata sedm dní v týdnu. Součástí aktivit je i ekocentrum, které se věnuje vzdělávacím aktivitám, a veřejnosti přístupná expozice.

