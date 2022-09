Záchranná stanice v Jinačovicích při Zoo Brno loni pečovala o 1000 zvířat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos Ilustrační foto

Více než 1000 živočichů odchytili nebo ošetřili v loňském roce pracovníci Záchranné stanice Jinačovice při Zoo Brno. Druh nejčastěji zachraňovaných zvířat se mění v průběhu roku, na konci léta obvykle pracovníci vyjíždějí ke koloniím netopýrů, kteří vletěli lidem do bytů, na podzim pak lidé nejčastěji přinášejí mláďata ježků, řekl ČTK vedoucí stanice Radek Ficek. Záchranná stanice včera uspořádala den otevřených dveří, při němž se lidé mohli podívat, jak práce odborníků vypadá.

"Kolonie netopýrů obvykle jezdíme odchytávat v pozdním létě, bývá jich na místě několik stovek. Nyní na podzim ale jde nejčastěji o mláďata ježků, některá ale naši pomoc vůbec nepotřebují. Pozdní mláďata z konce srpna a září obvykle zachránit nepotřebují, i když se lidé obávají, že by zimu nepřečkala. Ještě mají dost času, aby dorostla do přibližně 500 gramů, což je dostatečné, aby do jara přežila," vysvětlil Ficek.

Pomoc začnou potřebovat až mláďata, která budou méně než půl kilogramu vážit v říjnu, pak jsou obavy oprávněné. Záchranná stanice se každoročně postará o přibližně 200 ježků. Nejde pouze o mláďata, ale i o dospělé jedince, kteří utrpěli nějaká zranění, například při sečení vysoké trávy křovinořezem.

Na jaře pak nejčastěji zachraňovaným druhem bývají mláďata zajíců, i ta ale často pomoc odborníků ani lidí nepotřebují. "Matka s mládětem není po celou dobu, pokud tedy lidé mládě někde schované najdou, je dobré zkusit místo nejprve nějako dobu pozorovat, zda se matka nevrátí nebo nevyskytne v okolí. Podobné je to s mláďaty ptáků, která se učí létat. V začátcích je zcela běžné, že se nerozletí hned, ale nejprve poskakují a popolétávají. Pokud je ptáče normálně opeřené, není potřeba jej odchytávat," doplnil vedoucí záchranné stanice.

Momentálně v záchranné stanici žádného ježka ani zajíce v péči nemají, lidé viděli zejména ptáky různých druhů, starají se tam také o jednu kunu. Nejčastěji se do péče odborníků dostanou poté, co narazí do překážky a poraní si křídlo, nebo je lidé najdou jako opuštěná mláďata. Několik už uzdravených ptáků včera spolu s návštěvníky vypustili zpět do přírody. Na programu byl i výklad odborníků o netopýrech, dravcích a sovách.

Odborníci ze Záchranná stanice Jinačovice při Zoo Brno zasahují obvykle na území městské části Bystrc, na Kuřimsku a Tišnovsku, mohou ale zajíždět i na další místa.

