Záchranná stanice v Praze loni přijala 7684 zvířat, meziročně více

25.1.2026 13:08 | PRAHA (ČTK)
Foto | hedera.baltica / Flickr
Pracovníci Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy loni přijali 7684 zvířat, což je o 894 více než v roce 2024. ČTK to sdělila Petra Fišerová, mluvčí městské organizace Lesů hlavního města Prahy (LHMP), která stanici provozuje. Zvířata se do stanice dostávala nejčastěji kvůli zranění. Dalšími častými důvody bylo to, že šlo o nesamostatná mláďata či vysílená zvířata. Nejvíce stanice za loňský rok přijímala ptáky, kteří tvořili tři čtvrtiny přijatých živočichů.
 
Do záchranné stanice se za uplynulý rok dostalo 151 různých druhů zvířat. Mezi nejčastěji přijímané druhy patřili holubi hřivnáči, dále pak ježci, netopýři, kachny divoké, hrdličky zahradní, poštolky obecné, kosi, straky, rorýsi, sýkory, zajíci a veverky. Čtvrtina zvířat byli savci. Plazi a obojživelníci tvořili jedno procento přijatých živočichů.

Hlavními důvody přijetí zvířat byla podle Fišerové zranění, která tvořila 38 procent případů. Dále šlo o nesamostatná mláďata, což se týkalo 32 procent, nebo vysílená zvířata a zvířata uvíznutá v sítích či šachtách. Menší část představovaly různé další problémy, například otravy nebo infekce. "Nejčastějšími zraněními jsou náraz do překážky (obvykle prosklené plochy), pokousání jiným živočichem a střet s dopravou," uvedla Fišerová.

Záchranná stanice zaznamenala proti roku 2024 nárůst především u ježků a netopýrů, více bylo také holubů hřivnáčů a zajíců polních. Naopak méně než v předchozím roce přijímala například jiřičky a labutě.

Záchrannou stanici provozují od roku 2012 Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy. Stanice nyní funguje v novém areálu v pražských Jinonicích, který město dokončilo loni.

