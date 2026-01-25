Záchranná stanice v Praze loni přijala 7684 zvířat, meziročně více
Hlavními důvody přijetí zvířat byla podle Fišerové zranění, která tvořila 38 procent případů. Dále šlo o nesamostatná mláďata, což se týkalo 32 procent, nebo vysílená zvířata a zvířata uvíznutá v sítích či šachtách. Menší část představovaly různé další problémy, například otravy nebo infekce. "Nejčastějšími zraněními jsou náraz do překážky (obvykle prosklené plochy), pokousání jiným živočichem a střet s dopravou," uvedla Fišerová.
Záchranná stanice zaznamenala proti roku 2024 nárůst především u ježků a netopýrů, více bylo také holubů hřivnáčů a zajíců polních. Naopak méně než v předchozím roce přijímala například jiřičky a labutě.
Záchrannou stanici provozují od roku 2012 Lesy hlavního města, příspěvková organizace Prahy. Stanice nyní funguje v novém areálu v pražských Jinonicích, který město dokončilo loni.
reklama