Záchranné stanice přišly v pandemii o část příjmů, zvířat přibylo

Záchranné stanice pečující o opuštěná a handicapovaná zvířata přišly kvůli pandemii o část příjmů. Některé musely propouštět. Nalezených zvířat, která k nim lidé loni přinesli, je naopak víc. ČTK to v rozhovoru řekla koordinátorka Národní sítě záchranných stanic (NSZS) Zdeňka Nezmeškalová.

"Loni záchranné stanice fungovaly ve stejném režimu jako předešlé roky. Přijímaly zvířata bez omezení. Avšak zvířat bylo mnohem více než v předchozích letech," uvedla Nezmeškalová. Podle ní na to zřejmě mělo vliv to, že lidé kvůli pandemii chodili více do přírody. "Takže si zvířat více všímali a zvířat i více sbírali. I těch, která do stanice vůbec přijít neměla," podotkla koordinátorka. Například zástupci záchranné stanice hlavního města Prahy už dříve uvedli, že v roce 2020 přijali 5186 zvířat. To je sice o 200 méně než v roce 2019, ale zároveň jde o druhé nejvyšší číslo v historii pracoviště.

"Na druhou stranu se na stanicích podepsala finanční situace," řekla Nezmeškalová. Podle ní byly problémy s financováním stanic ze strany některých krajů, byť například pravidelnou podporu v Ústeckém kraji nahradila individuální dotace. Koordinátorka řekla, že také ubylo sponzorů z řad obcí i firem. "Záchranné stanice dělají i ekologickou výchovu a osvětu, takže do stanic chodí ročně statisíce dětí v rámci těchto programů. I z toho mají stanice příjem. A tím, že byly školy zavřené, programy neprobíhaly, takže spousta stanic přišla o významný finanční zdroj," dodala Nezmeškalová.

Na dotaz ohledně ztrát Nezmeškalová uvedla, že zatím nejsou úplně vyčíslené. "Ale některé záchranné stanice, třeba ty větší ve Středočeském kraji, mohly přijít až o 600 000 korun. Takže ten finanční výpadek byl veliký," dodala. "Třeba lidé, kteří tam působili částečně, právě na tu ekovýchovu a vypomáhali, byli propuštěni. Stanice to musí zvládnout v menším počtu zaměstnanců, přestože zvířat je mnohem víc," konstatovala koordinátorka. Zároveň podotkla, že žádná ze stanic naštěstí nemusela skončit.

Pravidelná podpora od ministerstva, která tvoří část příjmů stanic, má být podle koordinátorky stejná jako loni - tedy 17 milionů korun. ČTK to potvrdil i Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva. Resort dnes oznámil spuštění aktuálního dotačního programu. Příjem žádostí trvá do 29. března.

Nezmeškalová také zmínila obavy z letošního roku. Podle ní totiž zatím stanice nezískaly příslib všech zdrojů, které měly ještě v roce 2020.

NSZS čítá 35 stanic po celém Česku. Ročně jimi projde 10 000 živočichů. Síť koordinuje Český svaz ochránců přírody.

