Začíná akce Motýlí půlhodinka, zapojí veřejnost do sčítání motýlů
Kromě určovacích klíčů dostupných na webu akce mohou lidé využít i mobilní aplikaci iNaturalist, která podle fotografie dokáže rozpoznat většinu běžných druhů. S určováním pomůže i komunita na facebookové stránce Motýlí klenoty.
Motýli patří k citlivým ukazatelům stavu krajiny. V posledních desetiletích čeští i evropští odborníci upozorňují na jejich postupný úbytek, a to jak specializovaných, tak běžných druhů. Podle hlavního koordinátory Skupiny JARO, která projekt zaštiťuje, Davida Čípa, není úbytek motýlů izolovaným problémem, ale signálem, že krajina přestává plnit své funkce a zhoršují se v ní podmínky nejen pro život motýlů, ale i lidí.
První kolo Motýlí půlhodinky se uskutečnilo od 1. do 7. června. V loňském roce se do akce zapojilo 400 dobrovolníků. Odeslali téměř 4000 pozorování s více než 36 000 motýly. Nejčastěji pozorovaným druhem motýla se loni stala babočka paví oko.
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