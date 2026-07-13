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Začíná akce Motýlí půlhodinka, zapojí veřejnost do sčítání motýlů

13.7.2026 09:50 (ČTK)
Zdroj | Skupina JARO
Od dnešního dne až do konce týdne se veřejnost může zapojit do druhého kola celorepublikového sčítání motýlů. Akce s názvem Motýlí půlhodinka se mohou zúčastnit jak jednotlivci, tak i rodiny, školy či skupiny. Stačí si vybrat jedno místo, pozorovat motýly po dobu půl hodiny a záznamy zaslat prostřednictvím on-line formuláře. Nasbíraná data pomáhají odborníkům zjistit, kterým druhům se daří a které naopak z přírody mizí.
 
Sčítat motýly lze na zahradě, na louce při procházce, v parcích nebo u školy. Nejvhodnější je jejich sledování za slunečného počasí a teplotách mezi 20 a 30 stupni Celsia, mezi desátou a sedmnáctou hodinou. Nejvyšší aktivitu vykazují motýli při teplotě kolem 25 stupňů.

Kromě určovacích klíčů dostupných na webu akce mohou lidé využít i mobilní aplikaci iNaturalist, která podle fotografie dokáže rozpoznat většinu běžných druhů. S určováním pomůže i komunita na facebookové stránce Motýlí klenoty.

Motýli patří k citlivým ukazatelům stavu krajiny. V posledních desetiletích čeští i evropští odborníci upozorňují na jejich postupný úbytek, a to jak specializovaných, tak běžných druhů. Podle hlavního koordinátory Skupiny JARO, která projekt zaštiťuje, Davida Čípa, není úbytek motýlů izolovaným problémem, ale signálem, že krajina přestává plnit své funkce a zhoršují se v ní podmínky nejen pro život motýlů, ale i lidí.

První kolo Motýlí půlhodinky se uskutečnilo od 1. do 7. června. V loňském roce se do akce zapojilo 400 dobrovolníků. Odeslali téměř 4000 pozorování s více než 36 000 motýly. Nejčastěji pozorovaným druhem motýla se loni stala babočka paví oko.

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