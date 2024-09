Začíná festival Take Care, který se zaměřuje na ekologické a společenské otázky

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | withGod / Shutterstock Lidé v kině

Víme, reklamy jsou otravné. A respektujeme, že je máte vypnuté :-) Budeme rádi, když nás podpoříte jinak. Prosíme, zvolte výši svého daru. Děkujeme Částka Kč

Doba trvání daru měsíc čtvrtletí rok

Váš e-mail Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Pro skrytí reklam se prosím přihlašte Uživatelský e-mail Heslo

Zapomněli jste heslo? Změňte si je.

Přihlásit se mohou jen ti, kteří se již zaregistrovali.

Několik desítek kulturních a společenských akcí, které reprezentují různé přístupy k ekologii, nabídne festival Take Care v Praze. Jeho slavnostní zahájení se dnes uskutečnilo na nádvoří františkánského kláštera u kostela Panny Marie Sněžné na Jungmannově náměstí. Sedmý ročník akce potrvá do pátku 4. října. Program nabízí například práci s přírodními inkousty, meditace, přednášky nebo promítání filmů a divadelní představení. O konání kulturně-ekologického festivalu informovali ČTK jeho organizátoři.Festivalu se lidé mohou zúčastnit na více než 30 místech v Praze. Jeho cílem není pouze upozorňování na ekologické problémy, ale také podnítit společnost k ekologickému obratu. Podle organizátorů to znamená "rozhodnutí vydat se na cestu vytváření a obnovování harmonického vztahu lidí s přírodou".

Hlavní inspirací festivalu je encyklika papeže Františka Laudato si' (Tobě buď chvála). Dokument upozorňuje a zároveň propojuje ekologická a sociální témata. Snaží se vybízet lidi, aby se pokoušeli problémy současného světa řešit změnami ve svých životech.

Na festivalu spolupracuje více než 30 různých organizací a společenství. Mezi nimi je například Akademická farnost Praha, klášter Fortna nebo klášter Pražského Jezulátka. Výtvarnou scénu zastupuje například galerie Jilská 14 nebo Ateliér radostné tvorby. Praktické workshopy zajišťuje Cirkulární dílna v Kampusu Hybernská nebo komunitní platforma Na ovoce. Dalšími programy přispěla také Městská knihovna v Praze nebo Skautský institut.

Festival pořádá Umělecká platforma Karavana, spolek sdružující umělecky zaměřené lidi se vztahem ke křesťanským hodnotám. V minulém roce se do festivalu zapojilo více než 30 organizací, které uspořádaly přes 70 akcí. Akce začíná na Den modliteb za péči o stvoření a pokračuje při takzvané Době stvoření, tedy období, ve kterém jsou křesťané vyzýváni k hlubšímu promýšlení ekologických témat a vyjádření vděčnosti za krásy přírody.

Více informací o festivalu jsou na webu www.festivaltakecare.cz.

reklama