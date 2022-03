Žádost ke spalovně nebezpečných odpadů v Rybitví musí investor přepracovat

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Pardubice

Společnost AVE CZ, která chce v Rybitví u Pardubic zmodernizovat a obnovit spalovnu nebezpečných odpadů, musí žádost o posouzení vlivu na životní prostředí přepracovat . Rozhodlo o tom ministerstvo životního prostředí. Město Pardubice, které chce projektu zabránit, v tom vidí malé vítězství, uvedl náměstek primátora Jan Nadrchal (ANO).

Vrácení žádosti ČTK potvrdila mluvčí ministerstva Dominika Pospíšilová. V únoru se konalo on-line projednání, sešlo se mnoho ústních připomínek. V dokumentaci musí žadatel, firma AVE CZ odpadové hospodářství, připomínky zohlednit a vypořádat se s nimi.

"Vzhledem k množství námitek z řad laické i odborné veřejnosti to byl ze strany ministerstva logický krok. Je to sice jen malé vítězství, které nám však dává naději, že se podaří zprovoznění spalovny zastavit. Vrácení dokumentace by navíc mělo znamenat, že dojde k novému veřejnému projednání," řekl Nadrchal.

Město považuje únorové on-line setkání za nezákonné, kdyby se konalo prezenční formou, mohlo přijít víc lidí. Nadrchal doufá, že nové projednání se uskuteční třeba v multifunkční aréně. "Město Pardubice je připraveno poskytnout patřičnou součinnost a nabídnout adekvátní prostory tak, aby se mohl zúčastnit co největší počet obyvatel Pardubicka," řekl náměstek.

Firma AVE musí doplnit hodnocení zdravotních rizik, vlivu na veřejné zdraví, prověřit vhodnost dopravního napojení nebo doplnit studii o posouzení hluku z dopravy z příjezdové komunikace třetí třídy, včetně návrhu konkrétních protihlukových opatření.

Spalovna by měla likvidovat různé druhy nebezpečných odpadů, které mohou při mísení vzájemně reagovat. Zpracovatel posudku proto požaduje, aby firma specifikovala, jakým způsobem bude testovat slučitelnost odpadů, tedy jak eliminuje riziko nebezpečných reakcí při mísení odpadů.

AVE CZ by také měla upřesnit, odkud se budou odpady vozit. A měla by podrobněji popsat rozsah modernizace spalovny. "Co bude využito ze stávajících zařízení, konstrukcí a staveb, co bude pouze opraveno a co bude kompletně vyměněno za nové, případně nově doplněno," uvedlo ministerstvo ve vyjádření.

Ještě před veřejným projednáním město oslovilo zástupce firmy a neúspěšně nabídlo jednat o odkupu. V roce 2017 mělo možnost spalovnu koupit za 35 milionů korun, zastupitelé ale tenkrát schválili nákupu, ale už ne peníze v rozpočtu. Nadrchal věří, že se všichni znovu vrátí k jednacímu stolu.

Společnost AVE CZ odpadové hospodářství usiluje o obnovu spalovny od roku 2006, kdy odstavené zařízení koupila od chemičky Synthesia. Proti obnovení provozu spalovny nebezpečných odpadů vznikla po letech druhá petice. Stojí za ní občanské iniciativy a představitelé obcí. je on-line a také v listinné podobě, je k dispozici na podatelně pardubického magistrátu, na městských obvodech, v informačním centru a na radnicích v Rybitví, Lázních Bohdaneč a Srnojedy.

