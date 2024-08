Žádostí o dotaci na obnovitelného zdroje energie v pololetí mírně ubylo, zájem hlavně o soláry

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Foto | wang song / Shutterstock.com

Češi podali v prvním pololetí letošního roku 66 417 žádostí o dotaci na pořízení obnovitelného zdroje energie. Meziročně je to o 13 procent méně, zároveň však 60 procent celkového loňského zájmu o dotaci. Výkyvy jdou na vrub zejména změnám v dotačních podmínkách. Největší poptávka je tradičně po solárních elektrárnách, oproti loňsku však nejvýrazněji roste zájem o kotle nebo další zdroje na biomasu. Vyplývá to ze statistik Státního fondu životního prostředí (SFŽP)."Pozorujeme výrazný nárůst zájmu ze strany bytových domů. U jednotlivých domácností jde o poměrně setrvalý zájem. Výkyvy o deset, dvacet procent nahoru či dolů jdou na vrub především změnám v dotačních podmínkách, které vyvolají střídání velkého zájmu s určitým ochlazením a postupnou následnou stabilizaci," uvedl předseda Komory obnovitelných zdrojů energie Štěpán Chalupa. Loňské statistiky například mírně zkreslilo přerušení příjmu žádostí před loňskými prázdninami, což vedlo ke znásobení počtu podaných žádostí během června, a tedy určitému zkreslení.

V příštích měsících podle něj může zájem opět růst. V této souvislosti připomněl především srpnový start sdílení elektřiny. "To pomůže většímu přizpůsobování spotřeby elektřiny její výrobě a to zase pomůže síti. Potřebujeme totiž co nejvíc motivovat k flexibilitě ve spotřebě, a to nejen nastavením dotací, ale větší měrou třeba i nastavením tarifů. Zákaz špinavých kotlů a blížící se topná sezona budou patrně dál zvyšovat poptávku po kotlích a kamnech na dřevo," řekl Chalupa.

Za prvním pololetí tak měla největší podíl na celkovém počtu žádostí opět fotovoltaika. O příspěvek na ni bylo podáno více než 53 000 žádostí. Na pořízení solárů na bytové domy bylo 685 z nich. "Ceny elektráren se za poslední rok propadly o 20, někdy až 25 procent díky přeplněným skladům u největších výrobců v Asii. Kdo o fotovoltaice uvažuje, doporučuji neváhat," řekl k aktuální situaci na trhu šéf Cechu akumulace a fotovoltaiky Aleš Hradecký.

O příspěvek na tepelné čerpadlo zažádalo 8202 zájemců. "Určité ochlazení zájmu u domácností způsobilo zdražení regulovaných položek u elektřiny a aktuálně levný plyn. Jedná se ovšem o krátkodobou situaci a cena plynu se bude zvyšovat i kvůli povolenkám," podotkl ředitel Asociace pro využití tepelných čerpadel Jan Potůcký.

Zatímco u fotovoltaiky a tepelných čerpadel jde v porovnání s loňským pololetím o mírný pokles žádostí, dotací na pořízení kotle či jiného lokálního zdroje na biomasu naopak úřady zaznamenaly více než za celý loňský rok. Žádostí o dotaci na kotel bylo letos zatím 3446. Podle prezidenta Cechu kamnářů Libora Soukupa je téměř stoprocentní zvýšení poptávky po příspěvku na kamna potvrzením, že zájem o ekologické a ekonomické topení dřevem je setrvalý a že lokální topidla patří do energetického mixu.

Doplňuje ho ještě solární termika. O dotaci na tato zařízení požádalo 1504 lidí.

