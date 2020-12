Záhadný kvádr z Utahu měl v Rumunsku dvojče - anebo skoro dvojče

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Stiri Piatra Neamt / youtube.com Snímky čtyřmetrového trojbokého hranolu poprvé zveřejnila minulý týden místní média v regionu Neamt na severovýchodě Rumunska. Bez precedentu z Utahu, kde se v polovině listopadu v odlehlé poušti našel třpytivý hranol, by informace pravděpodobně zůstala bez povšimnutí.

Na jednom kopci v Rumunsku se objevil kovový objekt . Než zase zmizel, pobavil sociální sítě. Stejně jako v případě záhadného lesklého kvádru, který se načas objevil v poušti na západě Spojených států, zůstává tajemství kovového útvaru na rumunském kopci zatím neodhaleno.

Snímky čtyřmetrového trojbokého hranolu poprvé zveřejnila minulý týden místní média v regionu Neamt na severovýchodě Rumunska. "Byli jsme přinejmenším překvapeni, když jsme objevili kovovou konstrukci pokrytou spirálovými vzory," uvedla na svém webu rozhlasová stanice Jurnal FM, jejíž reportéři se minulý čtvrtek k záhadnému objektu vydali.

Bez precedentu z Utahu, kde se v polovině listopadu v odlehlé poušti našel třpytivý hranol, by informace pravděpodobně zůstala bez povšimnutí, řekl agentuře AFP rozhlasový reportér Ciprian Solomon. "Existuje spousta nezodpovězených otázek: Proč v Neamtu? Proč právě teď?" připustil.

Pokud se rumunský tisk o celou záležitost moc nezajímal, sociální sítě to víc než vynahradily. "Ve skutečnosti je to jen staré haraburdí, které tu někdo vyklopil," vtipkoval jeden z uživatelů facebooku na účet sloupu, který popsal jako vulgární reprodukci kvádru z Utahu. "Nejsme ani schopni vyrobit správnou kopii," rozhořčil se Alexandru, zatímco další uživatelé poukazovali na zjevné stopy svarů.

Ale stejně jako v Utahu, i hranol v Neamtu zmizel v pondělí, a to "stejně záhadně, jako se objevil", konstatoval Jurnal FM.

Úřady v Utahu o nálezu informovaly na počátku minulého týdne poté, co 3,6 metru vysoký kovový kvádr 18. listopadu objevila posádka vrtulníku při sčítání ovcí tlustorohých. Informace o tajemném objektu okamžitě vyvolala rozruch a řadu spekulací o tom, kde se objekt vzal. Podle některých mohli objekt umístit do pouště návštěvníci z vesmíru, podle jiných to mohl být fanoušek sci-fi filmu 2001: Vesmírná odysea Stanleyho Kubricka, ve kterém se objevují podobné černé předměty vytvořené neznámým mimozemšťanem.

Americké úřady sice přesné místo, kde se objekt nacházel, neprozradily, nadšencům se však podařilo místo odhalit a na sociálních sítích se objevila řada fotek lidí se záhadným kvádrem dvakrát vyšším než průměrný dospělý člověk. Nyní však zmizel a zdá se, že nikdo neví kam. Na internetu se okamžitě spustila řada spekulací o tom, co se mohlo stát. Podle jedné osoby se "vesmírní mimozemšťané vrátili, aby ho odstranili".

Umělecký svět spekuloval, že objekt mohl být dílem sochaře Johna McCrackena, který zemřel v roce 2011. Jeho syn Patrick McCracken listu The New York Times řekl, že jeho otec mu v roce 2002 řekl, že by rád zanechal své umělecké dílo na odlehlém místě, kde by bylo objeveno později.

