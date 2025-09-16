Zájemci mohou požádat o grant až 200 000 korun na ozelenění měst či venkova
Výzva je zaměřená na uskutečnění přírodě blízkých adaptačních opatření v městském a venkovském prostředí, která pomohou zmírňovat dopady klimatické změny. Mohou to být i úpravy a vznik školních a komunitních zahrad nebo využití moderních technologií pro výsadby stromů. Zájemci mohou žádat o podporu projektů v rozmezí od 50 000 do 200 000 korun.
Poskytnuté prostředky je možné využít také na přípravné fáze projektu, nákup materiálu a sazenic, odborný dohled, propagaci, ale i na následnou péči o vysazené dřeviny, která musí být zajištěna minimálně po dobu pěti let.
O finance mohou žádat obce, školy, spolky i další právnické osoby, a to do 15. října. Nadace dá přednost projektům, které zapojí veřejnost do jejich přípravy a uskutečnění, stejně jako těm, které vycházejí z příkladů dobré praxe, například z databáze www.adapterraawards.cz.
