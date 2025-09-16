https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/zajemci-mohou-pozadat-o-grant-az-200.000-kc-na-ozeleneni-mest-ci-venkova
Zájemci mohou požádat o grant až 200 000 korun na ozelenění měst či venkova

16.9.2025 21:00 (ČTK)
Foto | KHAIRIL FAIZI / Flickr
Zájemci mohou požádat o grant Nadace Partnerství na ozelenění měst či venkova, získat lze až 200 000 korun. Peníze jsou určené na projekty zaměřené na zastavěné části měst, jde například o vhodné úpravy vnitrobloků, zelené střechy, zasakování vody ze srážek a podobně, informoval mluvčí nadace David Kopecký.
 
Jde o druhý ročník grantové výzvy, která vznikla za finanční podpory firmy Strabag. K dispozici je celková částka dva miliony korun, loni šlo o 1,5 milionu. "Udržitelná výstavba je klíčovým pilířem naší firemní strategie, a právě proto je nám tato iniciativa tolik blízká," uvedl předseda představenstva firmy Moritz Freyborn.

Výzva je zaměřená na uskutečnění přírodě blízkých adaptačních opatření v městském a venkovském prostředí, která pomohou zmírňovat dopady klimatické změny. Mohou to být i úpravy a vznik školních a komunitních zahrad nebo využití moderních technologií pro výsadby stromů. Zájemci mohou žádat o podporu projektů v rozmezí od 50 000 do 200 000 korun.

Poskytnuté prostředky je možné využít také na přípravné fáze projektu, nákup materiálu a sazenic, odborný dohled, propagaci, ale i na následnou péči o vysazené dřeviny, která musí být zajištěna minimálně po dobu pěti let.

O finance mohou žádat obce, školy, spolky i další právnické osoby, a to do 15. října. Nadace dá přednost projektům, které zapojí veřejnost do jejich přípravy a uskutečnění, stejně jako těm, které vycházejí z příkladů dobré praxe, například z databáze www.adapterraawards.cz.

