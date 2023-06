Zákon o dluhu v USA kritizují za vstřícnost k infrastruktuře pro fosilní paliva

Licence | Všechna práva vyhrazena. Další šíření je možné jen se souhlasem autora Zdroj | Depositphotos

Květnová vyjednávání ve Washingtonu ohledně odvrácení platební neschopnosti provázely spekulace, že výsledná dohoda by mohla zahrnovat i reformu pravidel pro výstavbu energetických projektů, která by podpořila ekologickou transformaci Spojených států. Nakonec ovšem návrh zákona přináší jen drobné změny, které mohou urychlit i výstavbu infrastruktury spojené s fosilními palivy. Kritiku od ekologů a některých členů Demokratické strany pak umocňuje výjimka pro plynovod prosazovaný senátorem napojeným na fosilní průmysl.

Opatření pro energetiku tento týden schválily obě komory amerického Kongresu, když je prezident Joe Biden a předseda Sněmovny reprezentantů Kevin McCarthy zahrnuli do kompromisu kolem úpravy dluhového stropu americké vlády. Plán pozastavuje platnost limitu pro zadlužení do začátku roku 2025, zahrnuje však i řadu dalších více či méně souvisejících bodů.

Tématem vyjednávání mezi prezidentem z Demokratické strany a republikánským předsedou sněmovny byly také možné úpravy systému udílení povolení pro výstavbu energetické infrastruktury, který podle obou stran potřebuje reformu. Demokraté a republikáni ale mají o této reformě značně odlišné představy a nakonec "nechali nejožehavější otázky na později," jak shrnuje ve svém titulku agentura Reuters.

Debata se týká více než 50 let starého zákona o ochraně životního prostředí se zkratkou NEPA, který uložil federální vládě povinnost vyhodnocovat dopady plánované infrastruktury na životní prostředí před povolením výstavby. To mimo jiné komplikuje rozšiřování elektrické rozvodné sítě, které je nutné pro zapojení nových elektráren využívajících obnovitelné zdroje do americké energetiky.

Schválený návrh zahrnuje pouze omezené úpravy NEPA a mimo jiné stanovuje maximálně dvouletou lhůtu pro analýzu veškerých projektů. "Neuvolňuje však cestu pro výstavbu rozsáhlých elektrických vedení a místo toho nařizuje dvouletou studii problému," uvádí agentura AP.

Web Heatmap, který se specializuje na klimatickou politiku, tento vývoj označuje za "skutečnou klimatickou porážku" v dohodě o dluhovém stropu. Jean Suová z neziskové organizace Center for Biological Diversity uvedla, že nový zákon zmírní přezkum energetických projektů a omezí schopnost veřejnosti vyjadřovat se k výstavbě ropovodů či plynovodů.

Pobouření pak vyvolává také rozhodnutí obejít zavedené procesy v jednom takovémto případě. Kongres přijatým návrhem dává zelenou dokončení plynovodu Mountain Valley Pipeline vedoucího ze severu Západní Virginie do sousední Virginie. Projekt je z velké části hotový, práce na něm však váznou kvůli soudním stížnostem a environmentálním revizím, píše AP.

Intervence Kongresu je spojována se senátorem za Demokratickou stranu zvoleným za Západní Virginii Joem Manchinem, jehož rodina provozuje uhelnou společnost a jehož vysoce postavený poradce nedávno přešel k lobbistické skupině hájící zájmy sektoru fosilních paliv. Manchin je v posledních letech jedním z nevlivnějších členů Senátu a zelená pro jím prosazovaný plynovod podle deníku The Washington Post navazuje na slib Bílého domu z loňského roku, kdy senátor pomohl schválit přelomové daňové úlevy pro takzvané čisté technologie.

Senátor za Demokratickou stranu Tim Kaine označil zahrnutí projektu do dohody za slizké. "Výjimka pro schválení Mountain Valley Pipeline v hlasování o stropu na zadlužení naší země je nehoráznost," cituje deník The Guardian Petera Andersona z aktivistického spolku Appalachian Voices. Ten mapuje porušování environmentálních regulací při stavbě projektu.

Bílý dům v této souvislosti zdůrazňuje, že dohoda o dluhovém stropu nechává v platnosti zmíněné daňové úlevy pro elektromobily či vybavení elektráren na obnovitelné zdroje. Republikáni ve svém původním návrhu požadovali jejich zrušení. Co se týče plynovodu přes Apalačské pohoří, Bidenova mluvčí Karine Jean-Pierreová řekla, že jeho výstavba "by pokročila tak či tak".

