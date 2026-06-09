Žamberk na Orlickoústecku zavede třídění gastroodpadu na sídlištích
Obyvatelé sídlišť nemusí třídit zvlášť bioodpad, což jsou rostlinné zbytky, a zvlášť živočišný gastroodpad. Bude jim stačit jedna nádoba pro téměř všechny odpadky z vaření. Kontejnery pouze na rostlinné odpady ale na některých místech zůstanou. "Lidé do nich mohou vyhazovat uschlé květiny, budou mít rajčata na balkónech, vyhazují hlínu, větve, listí ze zahrádek. Takže je pro tyto případy vhodné zachovat i systém bioodpadu," řekl Jireš.
Speciální nádoby na gastroodpad budou v kontejnerových stáních na sídlištích, konkrétně u Žirafy, v oblasti Pod Jatkami, u Polikliniky, v Nádražní ulici u vojenských bytovek a v Albertově ulici u Penzionu pro seniory. Vyhazovat tam bude možné zbytky jídel, pečivo, maso, mléčné výrobky, ovoce včetně citrusů, zeleninu i prošlé potraviny v původních obalech.
Žamberk chce dál snižovat množství směsného odpadu, jehož podíl má podle evropské legislativy postupně klesat, a zároveň zvyšovat míru třídění. "Dá se předpokládat, že někdy v budoucnu, nevím přesně v jakém termínu, tato věc asi bude povinná ze strany ministerstva životního prostředí. Než abychom čekali na poslední chvíli, až se to spustí, připravili jsme tento projekt, abychom ho vyzkoušeli ve vybraných lokalitách a ověřili jeho efektivitu, zájem občanů i úspory při likvidaci směsného odpadu," řekl.
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