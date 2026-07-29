https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/za-pul-roku-zachranil-obchodni-retezec-48-tun-potravin.prezrale-ovoce-a-neprodane-uzeniny-vyuziva-ve-svych-pekarnach
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Za půl roku zachránil obchodní řetězec 48 tun potravin. Přezrálé ovoce a neprodané uzeniny využívá ve svých pekárnách

29.7.2026 03:25 | PRAHA (Ekolist.cz) | zv
Zdroj | Albert Česká republika
Za první polovinu letošního roku prodaly obchody Albert přes 700 000 pekárenských výrobků ze surovin, které by jinak zůstaly nazmar - přezrálé ovoce nebo neprodané uzeniny.
 
Banánové chlebíčky, ovocné koláčky nebo pizza snacky vznikají v pekárnách v obchodech Albert právě i z neprodaného ovoce a uzenin. Za prvních 6 měsíců letošního roku tak zachránili 33 tun odkrojků z uzenin a 15 tun bobulovin a banánů.

Pečivo ze zachráněných surovin najdou zákazníci převážně v hypermarketech, kde má obchodník vlastní pekárenskou výrobu, uvádí Jiří Mareček, ředitel pro komunikaci a udržitelnost ze společnosti Albert ČR. Výjimkou je pizza snack, který je dostupný i v 165 supermarketech s obsluhovaným úsekem uzenin. Jen za červen se v supermarketech zachránilo 5 tun okrojků z uzenin, které vznikly při jejich krájení.

„Zaměstnanci je pečou přímo na místě. Využívají přitom odkrojky uzenin z vlastního obchodu, které doplňují o další ingredience,“ vysvětluje Dušan Kunčický z pekáren obchodů Albert. „Zákazníci výrobky vyhledávají a pokud nejsou, tak se po nich ptají. Zároveň ale rozumí tomu, že je pečeme jenom, když máme přezrálé ovoce či odkrojky uzenin,“ doplňuje Dušan Kunčický.

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zv
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