Za půl roku zachránil obchodní řetězec 48 tun potravin. Přezrálé ovoce a neprodané uzeniny využívá ve svých pekárnách
Pečivo ze zachráněných surovin najdou zákazníci převážně v hypermarketech, kde má obchodník vlastní pekárenskou výrobu, uvádí Jiří Mareček, ředitel pro komunikaci a udržitelnost ze společnosti Albert ČR. Výjimkou je pizza snack, který je dostupný i v 165 supermarketech s obsluhovaným úsekem uzenin. Jen za červen se v supermarketech zachránilo 5 tun okrojků z uzenin, které vznikly při jejich krájení.
„Zaměstnanci je pečou přímo na místě. Využívají přitom odkrojky uzenin z vlastního obchodu, které doplňují o další ingredience,“ vysvětluje Dušan Kunčický z pekáren obchodů Albert. „Zákazníci výrobky vyhledávají a pokud nejsou, tak se po nich ptají. Zároveň ale rozumí tomu, že je pečeme jenom, když máme přezrálé ovoce či odkrojky uzenin,“ doplňuje Dušan Kunčický.
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