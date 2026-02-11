https://ekolist.cz/cz/publicistika/civilizace/nova-mapa-pomaha-dostat-nevyuzite-pokrmy-z-jidelen-v-cesku-k-lidem-v-nouzi
Nová mapa pomáhá dostat nevyužité pokrmy z jídelen v Česku k lidem v nouzi

11.2.2026 05:51 | PRAHA (Ekolist.cz) | Veronika Laštovičková
Foto | Štěpán Lohr / Zachraň jídlo
Přes 4 400 sociálních služeb napříč celou Českou republikou zaznamenává nově vzniklá interaktivní mapa od organizace Zachraň jídlo. Vůbec poprvé tak vznikl ucelený přehled míst, kde by mohli lidé v nouzi využívat přebytečné pokrmy z jídelen a restaurací. Data ukazují, že jen ve školních a závodních jídelnách a rychlém občerstvení se ročně vyhodí přes 20 000 tun jídla, které by bylo možné darovat. V rámci projektu Zachraň oběd organizace řídí darování nevyužitých pokrmů již od roku 2022 a systém je nyní připraven k rozšíření po celé zemi.
 
„Chceme, aby jídelny měly k dispozici jednoduchý nástroj, díky kterému si samy snadno najdou nejbližší charitativní organizaci a mohou s ní navázat spolupráci. Mapa vychází z dat registru sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí a umožňuje přímý kontakt mezi dárci a příjemci. Náš tým následně poskytuje metodickou i technologickou podporu, aby celý proces darování fungoval v praxi,“ popisuje manažerka projektu Zachraň oběd Denisa Rybářová.

Pomáhá nejen mapa, ale i mobilní aplikace

Mapa je volně přístupná veřejnosti v nástroji MAPOTIC, organizace jsou v ní rozděleny do 14 kategorií podle typu služby. Zachraň oběd staví na principu aktivní role dárců i příjemců. V ideálním případě dárce sám kontaktuje příjemce. Mezi sebou si vymění základní informace jako například přibližné množství darovaného jídla a frekvenci darování. Na stránce www.zachranobed.cz najdou potřebnou dokumentaci a návody. Tým Zachraň jídlo pak obě strany zaškolí v používání mobilní aplikace Zachraň oběd tak, aby vzniklá tzv. linka (cesta jídla od dárce k příjemci) fungovala zcela samostatně. V případě potřeby tým zůstává pro konzultace.

Své zkušenosti a příklady dobré praxe jsou také ochotny sdílet organizace, které Zachraň oběd využívají již dnes. V současnosti je projekt realizován ve dvanácti městech: Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Berouně, Jablonci nad Nisou, Náměšti nad Oslavou, Tanvaldu, Litomyšli, Břesti, Milovicích a Říčanech. Za téměř 4 roky fungování projektu se darovalo přes 98 000 porcí.

Aby dárce i příjemce mohli během procesu darování efektivně komunikovat, mají k dispozici mobilní B2B aplikaci Zachraň oběd od vývojářů ze společnosti Etnetera Flow. Je volně ke stažení a lze jejím prostřednictvím vyřídit pokyn k vyzvednutí a informace o alergenech i čase, do kdy musí být pokrm zkonzumován.

Tým Zachraň jídlo bude aplikaci dále rozvíjet, sbírat zpětnou vazbu od uživatelů a poskytovat průběžnou podporu všem zapojeným subjektům. Kromě toho má před sebou i další výzvy, jako je například budování nových komunikačních a logistických kanálů tak, aby se celý proces zjednodušoval a automatizoval.

foto - Laštovičková Veronika
Veronika Laštovičková
Autorka je PR manažerkou organizace Zachraň jídlo
